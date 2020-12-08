На днях певица Слава Каминская опубликовала романтическое фото с бывшим мужем Эдгаром, чем спровоцировала слухи о возобновлении романа. Однако звезда решила раз и навсегда прокомментировать отношения с экс-возлюбленным и объяснить, что они чувствуют друг к другу.

По случаю дня рождения дочери Лауры экс-супруги Слава Каминская и Эдгар Каминский устроили милое семейное торжество. Гармонию в отношениях с бывшим певица доказала публично, опубликовав романтическое фото на личной странице в инстаграме. Кадр спровоцировал предположения фанов о воссоединении эксов, однако артистка решила лично объяснить, что происходит между ними с Эдгаром.

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Слава Каминская об отношениях с бывшим мужем Эдгаром

Звезда объяснила, что между ними с Эдгаром Каминским нет романтических чувств. По мнению артистки, общаться с бывшим – это нормально, ведь любовь может трансформироваться, а жизнь под разными крышами – дарить уважение и понимание.

Иногда лучше отпустить, чтобы остаться вместе навсегда! Я люблю своего бывшего мужа и не имею права относиться к нему иначе, ведь без него у меня не было бы двух замечательных гениальных детей,

– отметила Слава Каминская.

Певица отметила, что Эдгар Каминский всегда будет отцом для сына Леонарда и дочери Лауры, поэтому им легче забыть все ссоры и обиды, ради счастливого будущего общих детей. "Поймите одно, бывших не бывает, когда вас связывают дети! У вас может быть миллион отношений, но у ваших детей других родителей не будет", – написала Слава Каминская.