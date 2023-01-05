Рождество Христовое 2023: самые известные украинские традиционные колядки для взрослых и детей

Рождество в Украине невозможно без громкой коляды, звучащей отовсюду. Обычно колядки посвящены одному из важнейших событий в истории христианства – дню рождения Иисуса Христа. Ими поздравляют друг друга и желают благополучия и мира.

В Украине Рождество по юлианскому календарю отмечают 7 января. Однако обычно колядовать начинают за праздничным столом на Святой вечер как только сойдет первая звезда на небосводе. Таким образом поздравляют колядкой всю семью и самых близких людей, а на самое Рождество принято поздравлять знакомых, друзей и соседей. Поэтому мы подготовили для вас подборку песен-колядок на украинском языке, пишет 24 канал.

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Украинские колядки на Рождество для взрослых и детей

Одна из самых известных колядок, выполняемых по всей Украине.

"Добрий вечір тобі, пане господарю" (текст):

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

***

Эта колядка любима как детей, так и взрослых, а еще ее текст легко запоминается.

"Нова радість стала" (текст):

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

*Последняя строка каждого куплета повторяется дважды.

Известные украинские колядки на украинском языке 2023 / Фото Wanna

Текст этой колядки был написан во время второй мировой войны и восстания УПА против советской власти. Наиболее она была популярна в западной части Украины. Слова песни написал поэт-подпольщик Михаил Дяченко (Марко Боеслав).

"Сумний Святий вечір" (текст):

Сумний Святий вечір в сорок шестім році:

По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.

Сіли до вечері мати з діточками,

Замість мали вечеряти та й облилися сльозами.

Мати гірко плаче, а діти питають:

– Мамо, мамо, де наш тато, чом не вечеряють?

– Тато на чужині, в далекім Сибіру,

Споминають Святий вечір в нашій славній Україні.

Споминають Святий вечір і усю родину,

Батька, матір, жінку й діти, й нашу неньку Україну.

Сумний Святий вечір в сорок шестім році:

По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.

***

Это авторская украинская колядка известного композитора и дирижера Остапа Нижанковского, уже давно ставшая народной. Она подойдет для всех возрастов и легко выполняется.

"Бог ся рождає" (текст)

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім’я, Марія Му Мати!

Приспів:

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться,

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоти Бога бачуть,

Тут же, тут же,

Тут же, тут же, тут!

Марія Му Мати прекрасно співає,

І хор Ангельський їй допомагає!*

Йосиф старенький колише Дитятко:

– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!

Три славні царі к вертепу приходять,**

Ладан і смирну, золото приносять.***

А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя своєго вітають.

І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.

*Припев повторяется после каждого куплета

***

Одна из самых известных колядок не только в Украине, но и за ее пределами. В песне перепевается евангельский сюжет рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

"Небо і земля нині торжествують" (текст):

Небо і земля (2) нині торжествують,

Ангели, люди (2) весело празднують.

Приспів:

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, Царіє витають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

“Чудо, чудо!” повідають.

Во Вифлеємі (2) весела новина:

Пречиста Діва (2) породила Сина!

Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:

В темностях земних (2) сонце засвітило.

Ангели служать (2) свойому Королю

І во вертепі (2) творять Його волю.

Три славні царі (2) зі сходу приходять,

Ладан і смирну (2), золото приносять.*

Царю і Богу (2) тоє офірують,

Пастирі людям (2) все розповідують.**

І ми рожденну (2) Богу поклін даймо,

“Слава во вишних” (2) Йому заспіваймо.

*Припев повторяется после каждого куплета.

Список колядок на украинском языке для детей и взрослых 2023 – тексты песен / Фото Wanna

Эту колядку начинают петь после окончания Святого вечера​. Ее также совершают в храмах после Богослужения.

"Бог предвічний" (текст):

Бог предвічний народився,

Прийшов днесь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І утішився.

В Вифлеємі народився,

Месія, Христос наш,

І пан наш, для всіх нас,

Нам народився.

Ознаймив це Ангел Божий

Наперед пастирям,

А потім звіздарям

І земним звірям.

Діва Сина як породила,

Звізда ста, де Христа

Невіста Пречиста

Сина зродила.

Тріє царі несуть дари

До Вифлеєм-міста,

Де Діва Пречиста

Сина повила.

Звізда їм ся об’явила,

В дорозі о Бозі,

При волі, при ослі

Їм ознаймила.

“Тріє царі, де ідете?”

“Ми ідем в Вифлеєм,

Вінчуєм спокоєм *

І повернемся”.

Іншим путем повернули,

Погану, безстидну,

Безбожну Іроду

Не повідали.

Йосифові Ангел мовить:

З Дитятком і з Матков,

З бидлятком, ослятком

Хай ся хорониить.

“Слава Богу!” – заспіваймо,

Честь Сину Божому

Господеви нашому

Поклін віддаймо.

***

Слова этой колядки-колыбельной принадлежат украинскому композитору и священнику УГКЦ Иосифу Кишакевичу. Она прекрасна подойдет для детей, ведь эта колядка дарит веру в чудеса и рождественский уют.

"Спи, Ісусе, спи…" (текст):

Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!

Я Тебе му колисати,

Пісоньками присипляти:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Лелійко, спи, головку склони.

Ту на рученьки Марії,

Бач Вона Тебе леліє:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!

Йосифа, що лиш не видати,

Несе хлібця Тобі дати:

Люлі, серденько, люлі!

Спи Терпінє, спи, очка зажмури!

Не питай, що колись буде,

Що зготовлять хрест Ти люди…

Люлі серденько, люлі.

Спи Зірничко, спи, сни про небо сни!

Слава Богу в вишних буди,

Мир на земли, благо людем!

Люлі серденько, люлі.

Спи, Ісусе, спи, Серце вітвори,

Най при Ньому спочиваю

Ту на земли і там в раю

Люлі, серденько, люлі!

*Последние три строки каждого куплета повторяются дважды