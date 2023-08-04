24 канал собрал 5 самых эффективных способов борьбы с потоотделением. О том, как избавиться от неприятного запаха — читайте дальше.

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Правильная гигиена

Гигиена всегда на первом месте, ведь систематическое купание с использованием мыла или геля для душа помогут избежать неприятного запаха.

Чистая одежда из натуральных тканей

Летом рекомендуют носить именно натуральные ткани, такие как хлопок или лен. Они позволяют воздуху проникать в кожу и обеспечивают лучшую вентиляцию, что помогает избежать запаха пота. К тому же следует помнить и о своевременной замене одежды. Ведь иногда противный запах может оставаться на ткани. Следовательно, регулярная стирка поможет избежать накопления запаха.

Антиперспирант

Часто люди пользуются дезодорантами. Однако существуют также антиперспиранты. Они помогают контролировать выделение пота путём уменьшения активности потовых желез.

Ботокс

Звучит необычно, но именно инъекции ботокса могут помочь побороть неприятный запах, поскольку средство блокирует подвыделение. Здесь следует добавить, что прибегать к уколам ботокса нужно при условии, что человека беспокоит именно гипергидроз, то есть повышенное потоотделение. Этот метод позволяет на время избавиться от этого. В основном действие препарата длится от 6 до 12 месяцев. Однако ботокс имеет противопоказания, поэтому сначала следует проконсультироваться с врачом.

Лазер

Этот метод также рекомендуют при диагнозе гипергидроз. Лазер снижает потливости, устраняет неприятный запах. Отметим, что такой метод также следует использовать предварительно проконсультировавшись со специалистом.