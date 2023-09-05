Улитки будут уползать из вашего огорода: 7 результативных средств
Улитки достаточно вредны, хотя на первый взгляд, так не кажется. Они в основном селятся в верхних слоях земли и едят корни растений.
Чтобы улитки не приходили на вашу территорию, нужно заниматься профилактикой. На помощь придут разные народные способы и средства. Как избавиться от улиток, чтобы больше не беспокоили – расскажет 24 Канал.
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Как уничтожить улиток на участке
Этот способ помогает эффективно бороться с улитками. Возьмите 1 стакан кефира и обмажьте им доску. Тогда разделанной стороной ставим вниз на кирпичи или камни. Конструкцию устанавливают около растений, которые чаще всего поражает вредитель.
Хорошей приманкой для улиток является настой из дрожжей. Берем пол чайной ложки дрожжей, 1 чайную ложку сахара и 1 ложку муки. Все вымешиваем до однородного состояния в сосуде из пластика и вкапываем с ним в землю, но неглубоко.
Привлекают вредителей также кожуры грейпфрута или дыни. Так что если вы полакомились фруктами, не спешите выбрасывать шкурки. Уложите их на грядку и подождите несколько дней. Тогда сможете собрать много улиток.
Кожа грейпфрута / Фото из ютуба
Давайте попробуем преодолеть вредителей горчичным порошком. 50 граммов вещества разбавляем в 300 миллилитрах воды. Пусть так настаивается. Тогда вносим еще 500 миллилитров воды и обрабатываем грядку.
Горчичный порошок / Фото "Пищевик"
Так же действенным будет настой чеснока. Надо размельчить несколько зубчиков и залить водой. Возделывать следует рано утром, потому что обычно они накапливаются во влажных местах.
Есть еще один способ, как решить эту проблему. Следует посыпать грядки известью вечером или ночью, когда улитки начинают искать пищу. Достаточно 15-20 граммов извести на 1 квадратный метр. Но чтобы уничтожить вредителя, должен произойти прямой контакт улитки с веществом. Поэтому метод используют в теплую и сухую погоду, потому что в мокрую не подействует.
Простой метод – посадить между рядами чеснока определенные специфические растения, пугающие улиток, да и вообще разных вредителей. Речь идет о чесноке, луке, розмарине или щавеле. От этого запаха они будут ползти далеко и надолго.