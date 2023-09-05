Улитки будут уползать из вашего огорода: 7 результативных средств

Улитки достаточно вредны, хотя на первый взгляд, так не кажется. Они в основном селятся в верхних слоях земли и едят корни растений.

Чтобы улитки не приходили на вашу территорию, нужно заниматься профилактикой. На помощь придут разные народные способы и средства. Как избавиться от улиток, чтобы больше не беспокоили – расскажет 24 Канал.

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Как уничтожить улиток на участке

Этот способ помогает эффективно бороться с улитками. Возьмите 1 стакан кефира и обмажьте им доску. Тогда разделанной стороной ставим вниз на кирпичи или камни. Конструкцию устанавливают около растений, которые чаще всего поражает вредитель.



Кефир / Фото Goodfood.ua

Хорошей приманкой для улиток является настой из дрожжей. Берем пол чайной ложки дрожжей, 1 чайную ложку сахара и 1 ложку муки. Все вымешиваем до однородного состояния в сосуде из пластика и вкапываем с ним в землю, но неглубоко.



Дрожжи / Фото Prosto Way

Привлекают вредителей также кожуры грейпфрута или дыни. Так что если вы полакомились фруктами, не спешите выбрасывать шкурки. Уложите их на грядку и подождите несколько дней. Тогда сможете собрать много улиток.



Кожа грейпфрута / Фото из ютуба

Давайте попробуем преодолеть вредителей горчичным порошком. 50 граммов вещества разбавляем в 300 миллилитрах воды. Пусть так настаивается. Тогда вносим еще 500 миллилитров воды и обрабатываем грядку.



Горчичный порошок / Фото "Пищевик"

Так же действенным будет настой чеснока. Надо размельчить несколько зубчиков и залить водой. Возделывать следует рано утром, потому что обычно они накапливаются во влажных местах.



Зубцы чеснока / Фото Zemliak

Есть еще один способ, как решить эту проблему. Следует посыпать грядки известью вечером или ночью, когда улитки начинают искать пищу. Достаточно 15-20 граммов извести на 1 квадратный метр. Но чтобы уничтожить вредителя, должен произойти прямой контакт улитки с веществом. Поэтому метод используют в теплую и сухую погоду, потому что в мокрую не подействует.



Известь / Фото "Ковалент"

Простой метод – посадить между рядами чеснока определенные специфические растения, пугающие улиток, да и вообще разных вредителей. Речь идет о чесноке, луке, розмарине или щавеле. От этого запаха они будут ползти далеко и надолго.