5 простых методов, как уничтожить сорняки на огороде

Каждый огородник или садовник мечтает о том, чтобы сорняки перестали расти на его участке. Ведь удаление излишней растительности занимает кучу времени и нервов.

Сорняки плохи тем, что извлекают питательные вещества из почвы. Соответственно, это уменьшает вероятность большого урожая. Если вы не хотите убивать их химией, можно попробовать народные методы, которые подготовил 24 Канал.

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Народные методы борьбы с сорняками

Удалять сорняки вручную является эффективным методом, особенно, когда их немного. Выкопайте их вместе с корнями, чтобы предотвратить дальнейший рост.



Удаление сорняков вручную / Фото "Профессиональные семена"

Уксус блокирует фотосинтез, и поэтому растительность быстрее погибает. Понадобится 1 литр уксуса и немного жидкого мыла. Залейте все в один сосуд и обрабатывайте сорняки на участке.



Уксус / Фото Varus

Чтобы избавиться от сорняков, нужно залить их кипятком. Горячая вода может убить сорняки, но будьте внимательны, чтобы не повредить хорошие растения во время применения.

Соль – действенное средство для уничтожения сорняков. Распределите ее непосредственно на листьях сорняков или смешайте с водой и опрыскивайте растения. Она поможет уничтожить сорняки. Но осторожно, чтобы не попасть на здоровые и желанные саженцы.



Соль / Фото Systopt.com

Против сорняков полезно использовать аммиачную селитру. Нужно 1 кг вещества развести в ведре воды и опрыскивать траву. Селитра хорошо уничтожает сорняк, при этом не портит почву.



Аммиачная селитра / Украинская агропромышленная группа