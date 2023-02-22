Секреты чистоты и свежести дома: 5 эффективных способов устранения пыли

Каждому приятно находиться в чистом доме, где нет пыли. Многим кажется, что пыль в квартире будет всегда, даже если каждый день проводить влажную уборку. На самом деле просто нужно знать всего некоторые уловки, благодаря которым жилье всегда будет сиять чистотой. Как избавиться от пыли в квартире надолго читайте дальше в материале.

Пыль появляется сама по себе, независимо от того, живет ли человек в доме или нет. Та пыль, которая образуется в доме, – это отмершие частицы волос и кожи, фрагменты бумажных волокон, мебели, ткани, или шерсти домашних питомцев. Мы нашли несколько методов, которые помогут справляться с пылью проще, быстрее и лучше, отмечает 24 Канал.

Читайте также Как создать приятный запах в своем доме: 5 важных секретов уюта

Делайте влажную уборку

Чем чаще вы производите влажную уборку, тем меньше пыли будет в вашей квартире. Особенно это актуально для людей, страдающих астмой или аллергией, ведь им необходим свежий воздух. Идеальным помощником в процессе уборки будет сухая и влажная тряпка. Сухой вы уберете верхний слой пыли, а мокрой уничтожите остатки.

Используйте увлажнители воздуха

Для свободного дыхания дома можно приобрести увлажнитель воздуха. Он очищает воздух, препятствует возникновению пылевых залежей и быстро повышает влажность. Особенно это актуально в отопительный период, когда воздух становится "тяжелым".

Как избавиться от пыли дома – хорошие советы / Фото Canva

Домашние растения

Комнатные растения являются хорошей альтернативой увлажнителю воздуха. Однако эти "легкие дома" нужно регулярно ополаскивать водой и избавлять от частей пыли, тогда цветы лучше будут справляться с функцией своеобразного фильтра для воздуха.

Уборка сверху вниз

Чтобы пыль с одних поверхностей не попадала на другие, протирать его стражу сверху вниз. Тогда ваша уборка отнимет меньше сил и времени. К примеру, сначала протираем вентилятор, поверхности шкафов, верхние части дверного плинтуса, а затем переходим к тумбочкам.

Не экономьте на бытовой технике

Если есть возможность выбрать хороший пылесос, то лучше покупайте модель с водяным фильтром – такие экземпляры лучше собирают пыль. Также они хорошо очищают воздух и дарят ощущение свежести в квартире. В некоторых пылесосах есть даже встроенные швабры, с помощью которой убирать дом можно гораздо быстрее.