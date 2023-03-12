Когда вылили кофе на светлую одежду: 4 совета, как избавиться от пятен

Кофе – это очень вкусный напиток, который добавляет сил и энергии. Однако и оно может испортить настроение. Например, когда кофе случайно вылился на одежду. Советы, как эффективно удалить пятна – читайте дальше.

Существуют разные методы, как избавиться от пятен кофе из светлых тканей в домашних условиях. 24 Канал предлагает рассмотреть несколько из них.

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Соль

Очистить светлую одежду от кофе может обычная поваренная соль. Для этого сначала промойте пятно теплой водой. Тогда нанесите соль на одежду на время. Она должна впитать в себя кофе и очистить светлую ткань. При необходимости повторите процедуру.



Соль поможет отмыть пятна с кофе / Фото Canva

Уксус

Уксус может быстро помочь удалить пятна из одежды, для этого его нужно развести в воде. Смочите губку или салфетку в жидкости и нанесите на кофейный след. Подождите 10 – 15 минут, пока уксус начнет действовать.

Кроме того, можно добавить в смесь жидкого мыла. В таком случае этот метод будет еще более эффективным.

Не следует сушить одежду, пока пятно не будет полностью удалено. Сушка может сделать ее стойкой и усложнить чистку.



Пятно от кофе на одежде можно избавиться с помощью уксуса / Фото Canva

Сода

Также можно вывести пятно кофе из светлых вещей с помощью соды. Для этого намочите пятно в прохладной воде. Тогда нанесите немного соды и легонько потрите.

Оставьте соду на несколько минут, затем снова промойте ткань в воде. После такой процедуры следует постирать одежду руками или в стиральной машинке.



Избавиться от пятен от кофе можно с помощью соды / Фото Canva

Специальное средство

Есть особые средства, которые посодействуют эффективно удалить пятна кофе из одежки. К примеру, это могут быть порошки или гели для светлой одежды. При использовании таких средств следует подробно ознакомиться с инструкцией.

В любом случае, прежде чем удалить пятно, всегда проверяйте эффективность выбранных средств на небольшом куске ткани, чтобы не испортить одежду.



Как избавиться от пятен от кофе на светлой одежде / Фото Canva