Пищевая моль на кухне: 10 действенных способов, как избавиться от ее навсегда

Каждый человек видел в своей жизни серых бабочек, летающих по кухне. Это пищевая моль. Ее личинки часто обитают в продуктах.

Пищевая моль часто селится в листья чая, круп, такие как гречка, макароны, рис, булгур или в специи. Таких личинок в разной пище может быть достаточно много. Если вы увидели моль в доме, немедленно ищите, где она живет и выбросьте эти продукты. Они небезопасны. Как еще можно избавиться от пищевой моли – расскажет 24 Канал.

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Как избавиться от пищевой моли: практические советы

Первый совет – обязательно тщательно осматривайте все полки в шкафу. Обращайте внимание на уголки, потому что чаще всего именно там. Промывайте все полки мыльным раствором. Можно прежде пропылесосить их, а также пол. Оставляйте дверцу шкафа открытым, чтобы туда поступал воздух.

Пищевая моль часто живет в рассыпчатых продуктах, таких как мука, гречка, рис, макароны. Личинки могут проедать упаковку и забираться в маленькие дыры.



Личинка в пищевой моли / Фото Good House

Не рекомендуется хранить продукты в полиэтиленовых пакетах, так как именно в такой среде они обычно размножаются.



Полиэтиленовый пакет / Фото Deposit.photos

Бывает так, что моль живет в только что купленных продуктах, особенно крупах. Перед тем, как перевести его в банке (кстати, лучше брать именно стеклянные), положите их в морозилку на несколько дней. Личинки, если они там были, не останутся в живых.

Устанавливайте в своем доме или квартире на окна москитные сетки. Так меньше процент того, что моль попадет в помещение с улицы.



Москитная сетка / Фото "Корса"

Можно протирать полки в кухонных шкафах раствором на основе воды и уксуса в пропорции 1:1.

Хорошо пугает пищевую моль гвоздика, так что можете разложить ее по кухне. Еще подойдут апельсиновая или лимонная кожура.



Гвоздика / Фото Pixabay