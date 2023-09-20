Перестанут вонять: 7 способов, как избавиться от неприятного запаха в обуви
Неприятный запах в обуви возникает в разное время года. И это всегда создает дискомфорт. Поэтому нужно быстрее его избавляться.
Неприятный запах в обуви связан с бактериями, которые размножаются внутри из-за влаги. Ведь наши ноги обладают способностью потеть. Как решить эту проблему – расскажет 24 Канал.
Вы даже не догадывались 10 самых грязных мест и вещей в вашем доме
Как устранить неприятный запах в обуви
Простой и элементарный совет – не оставлять носки внутри обуви, потому что из-за этого накапливаются бактерии. Каждый день эту деталь гардероба нужно стирать и изменять.
- Купите себе дополнительные стельки, сделанные из натуральных материалов. Ежедневно их нужно извлекать из обуви, обрабатывать, сушить и ставить другие.
Поможет избавиться от вони пищевая сода. Ее нужно просто насыпать внутрь обуви и оставить на ночь. Утром остатки вещества высыпаем или стягиваем пылесосом. Также можно поместить пищевую соду в мешочек из ткани и положить внутрь обуви. Пусть так стоит определенное время.
Пищевая сода / Фото "Гастроном"
Есть один метод, достаточно неожиданный, но он работает. Положите пару в ткань или пакет и разместите в морозилке на 12 часов. Низкие температуры убьют все имеющиеся бактерии.
Это простое средство точно дома у каждого. Речь идет о чайных пакетиках. Они содержат природные свойства, устраняющие плохой запах. Вставьте несколько пакетиков чая в обувь и оставьте на несколько часов.
Спасет от вони активированный уголь. Он способен задерживать бактерии, поэтому обувь будет оставаться более свежей. Положите несколько таблеток угля в мешочек из ткани и разместите его в паре. Пусть так некоторое время стоит.
Уголь / Фото "Медицинский журнал"
Эффективно помогает убить бактерии спирт или перекись водорода. Просто погрузите ткань или салфетку в растворы и тщательно протрите пару обуви изнутри. Пусть хорошо высохнет.