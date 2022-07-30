Никаких крылатых в доме: как избавиться от моли в квартире с помощью 4 неожиданных продуктов

Надоевшая и вредная моль часто появляется в домах и квартирах, готовясь испортить вещи и поесть крупы. Что делать, чтобы эти крылатые никогда больше не появлялись в доме и какие продукты применять – в материале.

24 канал выяснил, какие запахи и продукты могут отпугнуть моль и не допустить повреждения имущества.

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Эфирные масла

Как и любые другие крылатые, моль не очень любит концентрированные растительные запахи. Для отпугивания этих вредителей можно взять лавандовое или пихтовое масло.

Как отпугнуть моль из дома / Фото Unsplash

Чтобы моль не завелась в шкафах и ящиках, там следует разложить ватки или ткань, пропитанную эфирными маслами. Такие незамысловатые средства нужно регулярно менять.

Лаванда

Соцветия и стебли лаванды имеют специфический запах, отпугивающий моль. Для того чтобы насекомые не появлялись в шкафу, достаточно высушить цветы и поместить их в мешочки-саше, которые нужно положить или повесить в шкафу.

Как отпугнуть моль из дома / Фото Unsplash

Свежая лаванда также справляется с молью – чтобы отпугнуть насекомое от конкретного места, стоит просто поставить букет или горшок с лавандой поблизости.

пряности

Душистый перец и гвоздика могут стать вашими спасителями от моли. Эти насекомые не переносят насыщенных ароматов специй и никогда не поселяются рядом с ними.

Как отпугнуть моль из дома / Фото Unsplash

Чтобы обезопасить дом от крылатых вредителей, достаточно просто разложить пакетики с перцем или гвоздикой по уголкам.

Чеснок

Резкий запах чеснока способен отпугнуть моль от одежды или продуктов. Чтобы защитить место от вредителей, достаточно просто разложить зубчики чеснока.

Как отпугнуть моль из дома / Фото Unsplash