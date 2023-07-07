7 июля – Ивана Купала 2023: что нельзя делать в этот праздник и приметы на сегодня

7 июля украинцы празднуют Ивана Купала – старинный праздник. В мире отмечают День шоколада. Что нельзя делать сегодня и приметы на этот день смотрите дальше.

7 июля украинцы отмечают летний праздник Ивана Купала, символизирующий переход от весеннего к летнему солнцестоянию, пишет 24 Канал. Раньше это был один из главных языческих праздников. Сейчас мы связываем Ивана Купала с папоротником и прыжками через костер, но раньше эта ночь считалась магической, украинцы много гадали и проводили разные обряды.

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Христиане сегодня празднуют Рождество Иоанна Предтечи. Это день рождения Иоанна Крестителя, который является одним из важнейших святых. Предтечей его называют потому, что он родился за полгода до рождения Христа и предсказал пришествие. А Крестителем – потому что окрестил Иисуса в Иордане.

Что нельзя делать в этот праздник

Считалось, что сегодня нельзя юноше и беременным женщинам подходить близко к воде.

В эту ночь спать нельзя – считалось, что в дом войдет нечистая сила.

Если нашли деньги – поднимать их нельзя.

Сегодня нельзя много работать.

7 июля празднуют Иван, Антоний, Яков, Никита.

Приметы на Ивана Купала

Сильная роса на Ивана – щедро уродят огурцы.

Если в этот день ожидается дождь, то будет идти дождь.

Звездная ночь – будет много грибов.

Шумят ивы – ждите дождя.

Искупаться в воде на Ивана – будет крепкое здоровье.

Этот день в Украине и мире

День работника природно-заповедного дела. Этот профессиональный праздник был установлен в 2009 году. Его создали, чтобы поддержать природоохранную сферу.