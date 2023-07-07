7 июля – Ивана Купала 2023: что нельзя делать в этот праздник и приметы на сегодня
7 июля украинцы празднуют Ивана Купала – старинный праздник. В мире отмечают День шоколада. Что нельзя делать сегодня и приметы на этот день смотрите дальше.
7 июля украинцы отмечают летний праздник Ивана Купала, символизирующий переход от весеннего к летнему солнцестоянию, пишет 24 Канал. Раньше это был один из главных языческих праздников. Сейчас мы связываем Ивана Купала с папоротником и прыжками через костер, но раньше эта ночь считалась магической, украинцы много гадали и проводили разные обряды.
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Христиане сегодня празднуют Рождество Иоанна Предтечи. Это день рождения Иоанна Крестителя, который является одним из важнейших святых. Предтечей его называют потому, что он родился за полгода до рождения Христа и предсказал пришествие. А Крестителем – потому что окрестил Иисуса в Иордане.День ангела 7 июля празднуют Иван, Антоний, Яков, Никита.
Что нельзя делать в этот праздник
- Считалось, что сегодня нельзя юноше и беременным женщинам подходить близко к воде.
- В эту ночь спать нельзя – считалось, что в дом войдет нечистая сила.
- Если нашли деньги – поднимать их нельзя.
- Сегодня нельзя много работать.
Приметы на Ивана Купала
- Сильная роса на Ивана – щедро уродят огурцы.
- Если в этот день ожидается дождь, то будет идти дождь.
- Звездная ночь – будет много грибов.
- Шумят ивы – ждите дождя.
- Искупаться в воде на Ивана – будет крепкое здоровье.
Этот день в Украине и мире
День работника природно-заповедного дела. Этот профессиональный праздник был установлен в 2009 году. Его создали, чтобы поддержать природоохранную сферу.