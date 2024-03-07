Настоящая история Международного женского дня: имеет ли этот праздник русские корни

В конце XIX века суфражистки начали выходить на улицы городов Соединенных Штатов Америки и Великобритании, чтобы заявить о своих правах. В частности, женщины хотели иметь возможность голосовать на выборах.

Протесты активизировались уже в XX веке. Сначала люди шли к административным зданиям и устраивали забастовки, а впоследствии начались более радикальные действия, которые приводили к столкновениям с полицией. В Великобритании женщины даже решились на штурм парламента.

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Международный женский день: история праздника

Один из самых масштабных митингов состоялся в Нью-Йорке в 1908 году. Тогда примерно 15 тысяч женщин требовали уменьшить количество часов рабочего дня и увеличить заработную плату. Уже через год, именно после этих событий, Социалистическая партия Америки ввела Национальный женский день, который отмечали в последнее воскресенье февраля до 1913 года.

Впоследствии, в августе 1910 года, в Копенгагене прошла Международная социалистическая конференция, на которую прибыла известная немецкая социалистка Клара Цеткин. Именно она предложила ежегодно праздновать Международный женский день. Более ста женщин, которые принимали участие в мероприятии, приняли соответствующую резолюцию. Однако дату праздника так и не утвердили.

Основательница Международного женского дня / Фото Википедия

19 марта 1911 года в Германии, Швейцарии, Австрии и Дании впервые состоялся Международный женский день. Дату выбрали не просто так. Ведь именно в этот период 1848 года проходила Мартовская революция. На митинги вышли более миллиона человек, которые боролись за женские права.

В Европе и США 8 марта этот праздник впервые отметили в 1914 году, перед началом Первой мировой войны. Тогда женщины начали выходить на антивоенные протесты. Популяризировали эту дату уже российские большевики.

События Февральской революции

В конце февраля 1917 года в Петрограде (сейчас это Санкт-Петербург) рабочие начали выходить на массовые акции протеста. Затем к ним присоединились женщины-текстильщицы. Они держали в руках плакаты с надписью "Хлеба и мира", требовали прекратить войну и решить вопрос продовольственного кризиса. Тогда российский император Николай II передал власть Временному правительству. Женщины Российской империи получили всеобщее избирательное право.

Российский император Николай II / Фото Википедия

Впоследствии правление перешло в руки большевиков. В 1921 году они сделали Международный женский день государственным праздником. Отмечать его 8 марта решили и некоторые другие страны. Именно советская пропаганда начала придавать женщинам образ "хранительницы домашнего очага" и "матери-хозяйки". Поэтому и зародилась традиция дарить на 8 марта цветы, а не говорить об истинном смысле праздника.

Однако, если вспоминать о 8 марта, нужно руководствоваться принципами Организации Объединенных Наций. Ведь в 1977 году она ввела в эту дату Международный день прав женщин и мира во всем мире.