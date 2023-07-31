Не выбрасывайте опалы яблоки: как их использовать с пользой

В августе садоводов ожидает сбор плодов и их возделывание. Также на участках остается немало опавших яблок. Спрашивается, что с ними делать.

Первые опалы яблоки можно увидеть в саду уже в июне. Так происходит потому, что деревья не выдерживают нагрузки и сбрасывают плоды. Что с ними делать – подскажет 24 Канал.

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Что делать с опавшими яблоками в саду

Опавшие плоды нужно обязательно собирать из сада, потому что они могут стать десертом для вредителей и болезней, или вообще инфицировать землю.

Первый способ, как использовать падалицу – как удобрение для разных насаждений. Соберите их в одном месте и измельчите удобным для вас инструментом. Выройте ямки у куста, внесите туда яблоки, после этого – слой перегноя и земли где-то на 20 сантиметров. Сверху нужно замульчировать все это опилками или соломой. Хорошо откликнутся на такую подкормку плодовые деревья и кустарники.



Опали яблоки / Фото "Семья и дом"

Яблоки – это органика, поэтому может стать частью компоста. Но он должен сохраняться закрытым. Опали яблоки в открытом состоянии привлекают насекомых и вредителей, поэтому так не стоит их хранить. Падалицу советуют собирать постоянно, каждые 2-3 дня. Для хранения на компост яблоки кладут в лунку, сверху устилают травой на 10-20 сантиметров и засыпают грунтом.

Не забывайте, что яблочный сок содержит кислоту, поэтому его следует разбавлять. Для того чтобы уменьшить кислость, внесите золу, доломитовую муку или известь.



Компост / Фото Depositphotos

Опали яблоки понадобятся для подготовки участка к осени. Можно использовать их для подкормки земли вместо перегноя. Рецепт – очень простой: заливаем яблоки водой для брожения в бидон или другую емкость. Важно, чтобы крышка не поднималась.

Нарежьте мелко яблоки и наполните ими сосуд наполовину. Налейте туда воду, но так, чтобы она не заполняла всю емкость. Оставьте определённый промежуток без воды. Затем уложите в теплое место.

Через 2 недели хорошо перемешайте смесь и можете применять. Отлично будет воспринимать такую подкормку картофель: просто внесите настой между рядами и прикопайте. Готово.