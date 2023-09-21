Очень неожиданно: как использовать оливковое масло в быту

Оливковое масло давно известно своими полезными свойствами. Но его можно не только добавлять в блюда, но и использовать в быту.

Оливковое масло станет надежным помощником хозяек в ведении домашних дел. Оно позволит удалить некоторые пятна и сделать поверхности более блестящими. 24 Канал подскажет, как правильно его использовать

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Как использовать оливковое масло в быту

Оливковое масло – это прекрасное средство, которое можно использовать в уходе за мебелью из дерева. Ткань нужно погрузить в растительное масло, после чего тщательно натереть поверхности из этого натурального материала.



Мебель из дерева / Фото Dybok.ua

Взять масло на основе оливок можно и для чистки поверхностей и посуды из нержавеющей стали на кухне. Следовательно, исчезнут разводы, пятна от воды или коррозия. В заключение все хорошо полируем.

Существует еще один полезный лайфхак, как без труда достать из банки мед, арахисовую пасту и другие вязкие продукты. Следует погрузить туда ложку, предварительно смоченную растительным маслом.

С помощью растительного масла можно отшлифовать деревянные кухонные доски. Так, они не будут трескать и терять цвет. Смажьте доски растительным маслом и оставьте на 5-10 минут. Затем вмокните салфетку и ткань, чтобы убрать избыточное количество жира. Тогда немного потрите для желаемого блеска.



Кухонная деревянная доска / Фото "Аврора"

Застряла молния на одежде? Не беда, надо просто обработать ею проблемное место. Также есть еще один полезный совет: можете натереть маслом кожаную обувь. Будет просто невероятный вид.

После проведения покраски или ремонта дома, на руках может оставаться краска или другие материалы. Попытайтесь влить на ладони несколько капель масла, так будет легче отмывать их.

Бывают ситуации, когда никак не можешь снять кольцо с пальца. Просто смажьте палец растительным маслом и это будет сделать гораздо легче.