Имя Наталья и его происхождение: значение, когда празднуют День ангела и известные звезды с этим именем

Имя Наталья – известное и популярное в Украине, оно происходит из латинского языка. Каково происхождение этого имени, когда День ангела Натальи и об известных украинках с этим именем узнайте ниже.

Имя Наталья имеет давнее происхождение, популярно в Украине и других странах. 24 Канал собрал все, что следует знать об этом имени.

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Происхождение и значение имени

Не существует окончательного мнения о значении и происхождении имени Наталья. Но наиболее популярна и, согласно которой имя имеет латинские корни.

Считается, что Наталья происходит из латинского словосочетания Dies Natalis Domini – День рождения Господа, то есть Рождество. Так называли девочек, рождавшихся в период рождественских праздников. Имя означает "рождественская", "благословенная".

Известные украинки, имеющие имя Наталья

Наталья Могилевская – известная украинская певица родом из Киева. Ее карьера началась в 1995 году при поддержке Юрия Рыбчинского. Она была продюсером и ведущей программы "Шанс", известная песнями "Відправила message", "Місяць", "Этот танец". Является Заслуженной и Народной артисткой Украины.



Наталья Могилевская / Фото из инстаграма звезды

Наталья Денисенко – украинская актриса кино и театра, актриса дубляжа. Дебютировала в 2011 году, также работала ведущей, увлекается блогерством и психологией. Наиболее известна по сериалу "Кріпосна". Муж Наталки Андрей Фединчик тоже актер, но сейчас защищает Украину на фронте.



Наталья Денисенко / Фото из инстаграма звезды

Ната Жижченко (ONUKA) – исполнительница и лидер группы ONUKA. Ната является мультиинструменталисткой: умеет играть на фортепиано, флейте, скрипке и других инструментах. С 2014 года поддерживает украинских военных.



Ната Жижченко / Фото из инстаграма звезды

Наталья Карпа – украинская исполнительница, Заслуженная артистка Украины. Известна своими хитами "Калина", "Різдвяна казка", "Сонцезалежна" и многие другие. Наталья Карпа состоит в браке с военным, участником АТО Евгением Тереховым, они воспитывают дочь.



Наталья Карпа / Фото из инстаграма звезды

Дни ангела Натали

Обладательницы имени Наталья празднуют именины несколько раз в год: 11 января, 10 марта, 31 марта, 27 июля, 8 сентября, 14 сентября.

Заместительницей девушек с этим именем считают святую Наталию Никомедийскую, являющуюся христианской мученицей.