Имя Ярослав, его значение и происхождение: дни ангела и известные украинцы с этим именем

Имя Ярослав имеет славянское происхождение и довольно популярно в Украине. Рассказываем, когда празднуют День ангела Ярослава, значение этого имени и известных украинцев – Ярославов.

Ярослав – это мужское имя, распространенное в немногих странах: Украине, Чехии, Словакии и Польше. От этого имени произошли названия городов, например Ярославль. 24 Канал собрал, что известно о значении имени и известных украинцев, имеющих это имя.

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Значение и происхождение имени Ярослав

Имя Ярослав является двухосновным, то есть делится на слова "яр" и "слав" - "ярый" (это означает "горячий", "мощный", "огненный") и "славный".

Существует две версии его происхождения – по первой имя пришло к славянам по нормандскому языку. Вторая версия более вероятна – скорее всего, имя имеет языческие корни. Язычники поклонялись богу плодородия по имени Ярило.

Известные украинцы с этим именем

Самый известный украинец с этим именем – Ярослав Мудрый. Он был великим киевским князем из династии Рюриковичей. Он существенно укрепил киевскую центральную власть, способствовал развитию образования и науки в Киевской Руси, а также приостановил набеги печенегов. Ярослава Мудрого называют "тестем Европы" – он установил успешные международные отношения с другими странами, благодаря бракам его детей с детьми других лидеров. Сегодня Ярослав Мудрый изображен на купюре номиналом 2 гривны.



Ярослав Стецько / Фото из открытых источников

Ярослав Стецько – известный политический и военный деятель. Он был одним из первых идеологов украинского национализма вместе со Степаном Бандерой создал Акт о восстановлении Украинского Государства. Ярослав Стецько был соратником Бандеры и первым его заместителем.



Ярослав Стецько / Фото из открытых источников

Ярослав Грицак – известный украинский историк, писатель и публицист, профессор Украинского Католического университета. Является автором многих публикаций и книг по исторической тематике. В то же время неоднократно подвергался критике со стороны коллег.



Ярослав Грицак / Фото из его соцсетей

Ярослав Карпук (YAKTAK) – юный украинский певец и музыкант. 17-летний артист стал популярным в период полномасштабного вторжения, спел в дуэтах из Jerry Heil и KOLA. Известен песнями "Взгляд", "Ожидает дома".



Ярослав Карпук / Фото из его соцсетей

Дни ангела Ярослава

Имя Ярослав – одно из немногих старославянских, попавших в список христианских имен. Все благодаря его владельцам, которые были искренними христианами.

День ангела Ярослава празднуют редко, но несколько раз в год: 5 марта, 3 июня, 8 декабря.