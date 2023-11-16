Как назвать девочку в 2024 году: забытые имена, которые снова в тренде

Люди, которые готовятся стать родителями в 2024 году, уже начинают думать о том, как красиво назвать ребенка. Ведь оттягивать до последнего не хочется.

С каждым годом все больше имен, которые считались давно забытыми, снова набирают популярность. Если вы в ожидании дочери, сохраняйте список, который подготовил 24 Канал.

Тичьте Редкие и популярные имена, которыми можно назвать девочку: понравятся всем

Забытые имена, которые снова в тренде

Имя Марта имеет древнееврейские корни. С арамейского языка переводится, как "госпожа", "хозяйка дома". Также существует версия, что это арабское имя, означающее "известная", "знаменитая". Раньше так называли девочек, которые рождались в марте.

Считается, что имя Мелания имеет греческое происхождение. Дословно переводится как "темная", "черная". Оно популярно не только в Украине, но и в Португалии, Чехии, Румынии, Сербии, Нидерландах.

Имена для девочек / Фото Canva

Соломия с древнееврейского переводится, как "мирная", "спокойная". В основе этого имени лежит слово "salom" ("шалом"), означающее "мир".

По происхождению имя Ульяна – латинское. Оно означает "кудрявая", "пушистая". Главной чертой характера людей с этим именем есть справедливость. Такие девочки открыты к миру и людям.

Существует три версии происхождения имени Даяна. По первой, оно является одним из вариантов имени Диана, что в переводе с латинского означает "божественная". Вторая версия утверждает, что Даяна происходит от древнееврейского Даян – "Бог-судья". Ну а третья говорит, что имя имеет тюркское происхождение и означает "путешественница", "паломница".