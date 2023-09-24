Добрые или злые: какой характер у мужчин с именем Андрей
В славянских странах уже многие годы популярно имя Андрей. Оно образовалось в Древней Греции и имеет интересное значение.
С греческого языка, а именно – от слова "андрос" на украинский Андрей переводится как "мужчина". Еще есть трактовка – "мужественный". А вот какой характер у мужчин, по имени Андрей – знает 24 Канал.
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Андрей в детстве
Эти мальчики с детства – очень активные и непоседливые. Их невозможно заставить сидеть на одном месте. Они все время хотят бегать, узнавать что-нибудь новое и веселиться. Большую часть времени проводят со своими сверстниками на улице.
Читать книгу сидеть на месте – это не для них. Могут наносить кому-то вред, чтобы посмеяться. Поэтому со временем нужно воспитывать у этих детей дисциплину и смирение, потому что эта неуправляемость может иметь негативные последствия.
Андрей во взрослом возрасте
Андрей всегда высказывает свое мнение, каким бы оно ни было. Также он будет защищать более слабых и отстаивать справедливость, чего бы ему это ни стоило. Для него важно проявлять себя максимально активно и ярко.
Иногда мужчины с этим именем могут быть достаточно непредсказуемы. То есть от них можно ожидать чего угодно. Несмотря на это, Андрей удается находить контакт с людьми благодаря прекрасному чувству юмора и природной привлекательности.
В отношениях с другими людьми Андрей обращается так, как с ним. Особой лести от них не дождешься, но и устраивать скандалы на пустом месте они не будут.
Характер Андрея
Благодаря своей сообразительности и быстроте мнений, Андрей может достичь немалых высот. Хотя в жизни он чаще выбирает покой и стабильность Протаптывать новых тропинок он не будет и выберет знакомый путь.
- Лучше всего ему подойдут такие профессии, как спасатель, врач, пожарный, а также рабочие специальности. Хотя некоторые находят себя в технических и творческих областях.
Андрей имеет чуткую интуицию и хорошо чувствует людей. Если он поймет, что вы его обманули, то вычеркнет вас из своей жизни очень быстро. Но первый шаг на примирение он вряд ли сделает.
- В отношениях с ним важно, чтобы к нему прислушивались и уважали. Он ищет себе в жены партнершу, которая будет смиренной и спокойной, без особых требований к жизни. С эффектными женщинами Андрей, вероятно, не найдет общий язык.