Андриана, Юлиана и Клавдий: 8 интересных имен для девушек и парней, происходящих из Рима

Виктория, Кристина, Анастасия, Ирина – привычные и понятные всем имена. А что если включить фантазию и подумать над другими? Мы собрали список римских имен для девушек и юношей.

Имена имеют множество происхождений, значений и трактовок. Латинские, английские, славянские, еврейские, арабские – и это еще не все. 24 Канал собрал подборку женских и мужских имен древнеримского происхождения.

Смотрите также 8 женских и мужских имен, означающих свет

Имена древнеримского происхождения

Адриана – женское имя, происходящее от мужского Адриана. Оно произошло еще из истории старого Рима. Утверждалось, что это женское имя относится к римской родовой фамилии Hadrianus. Имя Адрианос было популярно в Римской империи и его происхождение связывают с римским императором Публием Адрианом.

Валентина – происходит от мужского имени Валентин. Они имеют древнеримские корни и переводятся как "крепкие" или "всесильные". На Киевской Руси девушек стали называть Валентинами после принятия христианства. Также это имя приобрело популярность благодаря святому Валентину, считавшемуся покровителем влюбленных.

Имя Юлиана имеет римское происхождение. Оно произошло от римского родового имени Julius. Это имя было распространено среди римской аристократии и связано с родом Юлиев, к которому принадлежали известные римские императоры, такие как Юлий Цезарь и Октавиан Август.

Главной версией имени Татьяна есть римская теория. Она говорит, что Татьяна – это женская форма мужского имени Татий. По другой теории, имя Татьяна происходит из Греции и переводится как "составительница" или "основательница".

Антоний – мужское имя, происходящее от римского родового имени Antoninus. Его предоставляли всем мальчикам в семье. Антоний имеет значение "вступающий в бой". Другая версия этого имени свидетельствует, что имя Антоний означает "цветок", "цвет".

Имя Маркус имеет происхождение в древнеримской культуре. Маркус происходит от римского родового имени Marcius, имеющего неопределенное происхождение. Это имя было распространено в Римской империи, и оно часто использовалось в семьях римских граждан.

Мужское имя Павел берет начало из Древнего Рима. В переводе с латинского оно означает "маленький" или "младший". Древние римляне называли сыновей именем отца, добавляя приставку paulus, то есть, получалось, например, "Роман-младший".

Имя Клавдий происходит из древнеримской культуры. Клавдий – от римского родового имени Claudius, имеющего невыясненное происхождение. Есть версия, что оно связано со словом claudus, то есть, "хромой". Также имя было распространено в Римской империи, и оно принадлежало к семье Клавдиев, в которую входили римские императоры, такие как Клавдий Цезарь и Клавдий Август.