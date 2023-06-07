Так называли римских богов: 8 самых красивых имен, которые безусловно поразят

Римская мифология имеет множество богов, каждый из которых играет свою роль в пантеоне. У них обычно были очень красивые, благозвучные и необычные имена, которые могут заинтересовать.

Жители Древнего Рима подчинялись разным богам, каждый из которых имел власть над определенной сферой. Они имели хорошие имена, которые долго остаются в памяти 24 Канал поделится самыми яркими из них.

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Имена римских богов

Юпитер – бог неба и грома в древнеримской религии. Он был основным посреди остальных богов в мифологии. Следил за соблюдением присяг и отдавал победу в бою полководцам. Руководил государственной религией в Риме, пока христианство не стало главной религией.



Юпитер / Фото iStock

Его имя состоит из двух частей: "ю" означает "добрый" или "щедрый", а "питер" происходит от слова "паттер", переводимого как отец. То есть, имя имеет значение "добрый отец".

Женой Юпитера была Юнона – защитница и советница государства. Ее изображали одетой в плащ из козьей кожи. По преданию, происхождение имени – от "iuven", что означает "молодежь".



Юнона / Фото Marie Claire

Нептун – бог морей, океанов, рек и всего, что связано с водой. Он также контролировал наводнения, бури, прибои и морские стихии. Его часто изображали с трезубцем, которым он управлял водными потоками и поднимал волны. Нептун – латинское имя, которое происходит от слова "nuptus", что означает "женатый".



Нептун / Фото Canva

Его женой была Минерва – богиня искусства, музыки, поэзии, торговли и ремесла. Входила в Капитолийскую триаду – тройку важнейших богов вместе с Юпитером и Юноной. Имя Минерва образовалось от протоитальянского "meneswo", что в переводе - "умный", "понимающий".



Минерва / Фото jyvopys.com

Сначала Марс считался богом плодородия и растительности, который может оградить урожай от гибели. Впрочем, впоследствии стал богом войны и боевых действий, но не для варварства, а для установления порядка. Марс числился защитником Римского страны.



Марс / Фото Depositphotos

Его всегда изображали как воина с оружием и броней. Его символами были щит, меч, государственный флаг и военные трофеи. Одна из теорий указывает на то, что имя Марс происходит от древнего итальянского слова "Mavors", означающего "сила" или "сильный".

Женой Марса была Венера – богиня садов и весны. Она управляла расцветом сил, любовью, помогала пробуждать чувства между людьми. Ее символами были розовый цветочный венок, яблоко, голубь и розы. Венеру часто изображали как молодую женщину с неотразимой красотой и привлекательностью. Одна из версий свидетельствует, что Венера происходит от латинского слова Venus, что означает "приходить" или "появляться".



Венера / Фото tureligious.com

Аполлон был богом музыки, пророчества и лечения, а также – света и красоты. Аполлон часто изображался с лирой – музыкальным инструментом, символизирующим музыку и поэзию. В римской мифологии он выступал как пророк и давал советы другим богам и людям.



Аполлон / Фото tureligious.com

Существует версия, что имя происходит от древнегреческого слова "апелао", которое переводят как "отклоняющий" или "избегающий".



Диана / Фото Pinterest

Женщиной Аполлона стала Диана – богиня дикой природы, охоты и женственности. Ее еще называли Троей как знак тройной власти: на земле, на небе и под землей. Имя Диана – латинского происхождения, которое переводится как "божественная", "богиня".