Как назывались князья Киевской Руси: 6 самых влиятельных имен, вошедших в историю

Период Киевской Руси – это важный этап в развитии современного Украинского государства. Большую роль в этом сыграли князья. Рассмотрим их имена.

Имена киевских князей прочно укоренились в украинской истории и культуре: сейчас они обычны и доступны всем. Они имеют мощные корни и значение. 24 Канал расскажет больше.

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Имена киевских князей

Олег – имя скандинавского происхождения. Оно сформировалось от имени Helgi, что означает "священный" или "святой". С немецкого языка переводит "светлый", "ясный", "счастливый".

Князь Олег начал объединять славянские племена в единое государство – Киевскую Русь. Его прозвали Вещим, а сам Олег сделал Киев "матерью огородов русских", то есть древнеукраинских. Покорял разные племена: древлян, северян, радимичей, вятичей, хорватов, дулебов. С ними Олег отправился в поход на Царьград в 907 году.



Князь Олег / Фото "Наследие предков"

Игорь – имя с 2 основами, образованное от скандинавского имени Ingvarr. Корень "Ing" означает скандинавского бога изобилия, а "varr" – охраняемый объект. То есть, перевод: "охраняемый Ингом".

В момент, когда деревяне хотели избавиться от влияния Киевской Руси, князь Игорь покорил их, установив еще больший налог. В 941 и 944 годах он провел 2 похода на Константинополь. Первый был неудачным, а второй – закончился мирным соглашением, по которому русские купцы должны были платить дань Византии. В то же время, Игорь пообещал, что не будет нападать на их земли.



Князь Игорь / Фото "Пресса"

Ольга – женский вариант мужского имени Олег. Берет начало от староскандинавского имени Helga, сформированного от слова "helgi". Это означает "священный", "святой".

Княгиня Ольга остановила восстание древлян и заставила их снова подчиняться Киеву. Она ввела конкретный размер налога, чтобы не возникало новых восстаний. В 946 году Ольга посетила Константинополь, установив отношения между Византией и Киевской Русью. Также княгиня приняла христианскую веру.



Княгиня Ольга / Фото My Ukraine

Святослав – распространенное славянское имя, образованное от слов "святой" и "слава". Имеет значение "святая слава".

Князь Святослав предупреждал своих врагов фразой "Иду на вы!", чтобы они были в курсе его нападения. В 965 году провел поход на Хазарский каганат, закончившийся поражением для столицы этого государства. Цель походов Святослава была укрепить Киевскую Русь и получить новые торговые пути на Кубани, в Приазовье и Подонне.



Князь Святослав / Фото My Ukraine

Владимир – древнеславянское имя, переводимое как "обладающий миром".

Князь Владимир прославился тем, что окрестил Киевскую Русь и ввел здесь христианство. Он построил немало городов-крепостей и укрепил границы Украины-Руси. Владимир провел важные реформы во всех областях жизни государства. Укреплял центральную власть и объединял восточнославянские земли вокруг Киева.



Князь Владимир / Фото My Ukraine

Ярослав – имя славянского происхождения, сформированное из 2 основ: "яр" – то есть, "яр" и "слав" – "слава". Имеем значение "славный" или "яровой славой".



Князь Ярослав Мудрый / Фото My Ukraine

Князь Ярослав разгромил печенегов, напавших на Киевскую Русь в 1036 году. Его прозвали Мудрым, потому что оформил нормы тогдашнего права в сборник законов "Русская правда". Он расширял границы Киевской Руси. При его правлении построили Золотые ворота, Храм Святой Софии, первую библиотеку. Ярослава Мудрого прозвали тестем Европы за блестящую внешнеполитическую деятельность: женил своих детей на влиятельных дипломатах, укрепляя отношения Руси и других государств.