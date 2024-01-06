Редкие и популярные имена, которыми называли детей в Киевской области в 2023 году: невероятный список

В Министерстве юстиции Украины рассказали об именах, которыми родители называли своих детей в Киевской области в первом полугодии 2023 года. В список попали как популярные, так и редкие.

Некоторые имена действительно впечатляют, потому что их почти невозможно услышать в Украине. Далее публикуем соответствующую подборку. Сохраняйте, если понравится один из вариантов.

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Список женских имен

Имя Луна пришло к нам с латинского языка. Раньше так называлась римская богиня Луны, которая была дочерью Латоны. Впоследствии имя приобрело популярность в Италии и Испании. Оно переводится как "лунный свет", "сияние".

Имя Дарья часто можно услышать в Украине. Оно имеет две версии своего происхождения. По одной, возникло из старославянского языка и трактуется как "дарованная", "подаренная". По другой, имеет древнеперсидские корни и образовался от имени Дараявауш (Дарий).

Имя Злата имеет славянские и еврейские корни. В переводе с еврейского языка означает "золото". Также существует мнение, что имя – древнегреческого происхождения. Образовалось от слова "хриса", что означает "золотко".

Согласно одной версии, имя Милана – славянского происхождения. Другая утверждает, что оно имеет итальянские корни и переводятся как "модница".

Также в Киевской области девочкам давали такие имена : Карина, Мария, Полина, София, Ева, Соломия, Оливия, Алиси, Снежка, Мане, Лисанна, Есфирь, Элуна, Вирсавия.

Мужские и женские имена / Фото Unsplash

Список мужских имен

Имя Тимур с монгольского языка переводится как "железо". Возможно, именно из-за значения родители часто называют так своих детей. У мальчиков, имеющих это имя, сильный характер. Они всегда достигают своих целей.

Существует несколько версий происхождения имени Фаддей. По одной, оно имеет древнегреческие корни и образовались от имени Теодор. По другой, появилось от слова "похвала" и имеет древнееврейское происхождение.

Говорят, что имя Назар возникло от латинского Nazarius, которое имеет значение "тот, кто родом из Назарета", "назаретянин". Также существует версия, что оно – еврейского происхождения и означает "человек, посвятивший себя Богу", "человек, давший обет".

По одной версии, имя Леон образовалось от латинского слова "leo", имеющее значение "лев". По другой, оно – древнегреческого происхождения и переводится так же.

Кроме этого, мальчиков в Киевской области еще называли так : Тимофей, Максим, Марк, Артем, Богдан, Александр, Дмитрий, Реян, Карим, Саян, Михей, Эльман.