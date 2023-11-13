Как назвать мальчика, который родится в декабре: 5 имен, которые подчеркнут особенности характера

Говорят, что дети, родившиеся в декабре, отличаются своим оптимизмом. Однако им следует работать над рациональностью, а также научиться утолять страсть.

Мальчикам, которые родятся в декабре, не следует давать романтические и необычные имена. Лучше всего подойдут те, что подчеркнут их решительность и открытость. 24 Канал подготовил список имен, удачно раскроющих эти особенности характера.

Кстати говоря Как назвать сына в 2024 году: 5 красивых имен, которые будут подходить каждому

Как назвать сына, который родится в декабре

Имя Платон появилось еще в Древней Греции. В 19 веке приобрело популярность и в Киевской Руси. Так родители называли сыновей в честь святого мученика Платона. Ему отрубили голову за то, что не отрекся от Христа, а до конца жизни был верен присягам.

Дмитрий – древнегреческое имя, означающее "посвящённый богине Деметре" – богини плодородия и земли. В Украине оно пользуется большой популярностью. А также имеет второе значение – "хлебороб".

Имя Роман имеет византийское происхождение. С латинского переводится как "римлянин" или "римский". Также с греческого оно означает "хлебороб" или "тот, кто работает с землей". Поэтому неудивительно, что владельцам этого имени легко удается физический труд.

Макар – греческое имя, достаточно распространенное в славянских странах. Происходит от древнегреческого Макариоса и означает "блаженный", "счастливый".

Денис – одна из форм устаревшего церковного имени Дионисий, происходящего от греческого Дионисиос. Согласно греческой мифологии, Дионис – один из молодых олимпийских богов, отвечающий за виноделие и считающийся покровителем земледелия.