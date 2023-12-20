7 самых популярных имен для мальчиков, которые родятся в декабре

В декабре украинцы отмечают много Дней ангела. Хотя и близится конец года, впереди их еще много. Поэтому если вы ждете ребенка в ближайшее время, то можете заглянуть в календарь именин, чтобы определиться с именем.

24 Канал подготовил подборку имен, которыми можно назвать мальчиков, что родятся в декабре. Сохраняйте, чтобы не потерять. Ведь над именем для ребенка нужно думать заранее.

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Подборка мужских имен

День ангела Даниила отмечается сегодня, 20 декабря. В последние годы это имя приобретает все большую популярность. Оно образовалось от древнееврейского – Даниель, которое имеет значение "судья мой Бог", "Бог мой судья".

31 декабря, в канун Нового года, будет День Ангела Петра. Имя пришло к нам из Древней Греции. Оно переводится как "камень", "скала", а означает "непреклонный", "твердый". В Украине родители часто называют этим именем детей.

21 декабря свои именины будут праздновать Леонтии. Имя имеет древнегреческое происхождение и образовано от слова "леонтейос", трактуемого как "львиный". Говорят, если так назвать мальчика, у него будет хорошая судьба.

Имена для мальчиков, которые родятся в декабре / Фото Canva

На Рождество, которое в этом году в Украине состоится 25 декабря, отметим День ангела Александра. Это имя считается одним из самых популярных в мире. Оно возникло во времена Древней Греции и означает "защитник", "уберегающий от мужа".

Имя Вениамин – древнееврейского происхождения. Такие ребята будут отмечать свои именины 28 декабря. Имя имеет значение "сын любимейшей из жен". Вениамины не тратят свое время на споры, а уверенно шагают к поставленным целям.

27 декабря – День ангела Симона. В переводе с иврита это имя означает "Господом услышанный". Считается, что такие мальчики спокойны и воспитаны. Они имеют способность к обучению и любят познавать окружающий мир.

30 декабря по новому церковному календарю украинцы будут отмечать День ангела Иакова. Это имя имеет древнееврейское происхождение и переводится как "второе по рождению". Такие мальчики очень любят жизнь.