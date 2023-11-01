8 популярных имен для мальчиков, которые вы хорошо знаете

При выборе имени для ребенка учитывайте, чтобы оно хорошо сочеталось с фамилией и отчеством. Это важно для гармоничного звучания.

Некоторые родители не хотят экспериментировать с именем, чтобы не навредить ребенку в будущем. Поэтому выбирают понятные и привычные имена. Несколько популярных имен для мальчиков – собрал 24 Канал.

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Популярные имена для мальчиков

Андрей – это имя, берущее начало от Древней Греции. Первый вариант происхождения состоит в том, что оно появилось от слова "андрос" со значением "человек". А второй вариант – имя сформировалось от слова "андрейос", что означает "мужественный".

Александр – имя с древнегреческим происхождением. Имеет значение "тот, кто защищает людей".

Иван – это еще одно имя, которое мы хорошо знаем. Имеет еврейские корни – от древнеиудейского имени Иоанн. Переводится как "возлюбленный Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Владимир – гордое имя, появившееся от предков-славян. Его трактуют как "обладающий миром".

Николай появилось от древнегреческого имени Николаос, которое имеет перевод "победитель народов".

Сергей – это современный вариант древнего имени, которое возникло от латинского "servi dei". Переводится как "слуга Бога".

Василий – кажется нам привычным и простым именем. Однако его происхождение – очень благородое. Ведь оно образовалось от древнегреческого имени Βασίλειος, что означает "царский".

Богдан – удельно украинское имя. Оно сформировалось из двух корней – "Бог" и "давать". Его значение – "Богом дан".