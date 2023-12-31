Как назвать ребенка в новогоднюю ночь: 10 лучших имен для мальчиков и девочек

Новогодняя ночь часто наполнена сюрпризами. Бывает так, что совпадают два радостных события – наступление Нового года и рождение ребенка. Так что перед родителями предстает нелегкая задача – дать особое имя младенцу.

Рождение ребенка в новогоднюю ночь является хорошей приметой, потому что на свет появился новый человек. Детки, рожденные в ночь с 31 декабря на 1 января, получают удачу, счастье и успех. Хорошим дополнением будет дать такому младенцу удачное имя. 24 Канал собрал красивую подборку имен.

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Имена для мальчиков

Михаил – красивое и популярное мужское имя. Вероятно, оно возникло на иврите – от имени Михаэль со значением "кто как Бог?", "никто не равен Богу". Также было очень распространено в Древней Греции.

Петр – тоже всем известное имя. Оно бедет начало в Древней Греции. На украинский его переводят как "камень", "скала". Исследователи объясняют имя как "непреклонный", "твердый".

Вячеслав появилось у славян. Оно состоит из древних слов: "вяче" со значением "больше" и "слав" – "слава".

Василий возникло в Древней Греции, где раньше был город Басилиос, впоследствии его переименовали в Василиос. Форма Василий возникла во время персидских войн. Оно имеет значение "царь".

Иван – появилось от старого еврейского имени Иоанн. На украинский язык переводят как "помилованный Богом" или "милость Божья".

Имена для девочек

Эмилия – красивое женское имя с древнеримскими корнями. Это женский вариант имени Эмилия. Его трактуют как "старается не уступать" или "соперница".

Мелания приобретает популярность в Украине, ведь оно красиво звучит. Его родиной является Греция. Оно имеет значение "темное" или "черное".

Яна – женская форма древнееврейского имени Йоханан, переводимая "Яхва милостивый". Оно означает "милость Божия".

Богдана – это удельно украинское имя. В него входят 2 корня – "Бог" и "давать". Его объясняют как "Богом дана".

Александра по греческому языку объясняют как "защитница" или "отважная". Это женская форма мужского имени Александр со значением "заместительница людей".

Имена для девочек на 2024 год

Ксения имеет несколько версий происхождения. По первой – оно образовалось в Древней Греции и звучало Аксинья. А за второй – Ксения появилось от греческого имени Поликсения.

Анастасия берет начало из Древней Греции. Его значение "возвращено к жизни". Это женский вариант мужского имени Анастас. Объясняется как "воскресенье".

Ирина – женское имя, появившееся в Древней Греции. Большинство исследователей склоняются к мнению, что Ирина возникла от древнегреческой богини мира и покоя.