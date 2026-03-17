Обладают мощной энергетикой: 5 мужских имен, которые считаются самыми сильными

Наши предки верили, что существуют имена с мощной энергетикой. Они на протяжении веков ассоциировались с лидерством и несокрушимой волей.

Сайт Как звать собрал традиционные славянские имена и античные варианты, которыми можно назвать сына в 2026 году. О мужских именах, которые считаются самыми сильными – читайте в нашем материале.

Тоже интересно Как назвать мальчика, который родится весной 2026 года: подборка лучших мужских имен

Какие мужские имена считаются самыми сильными?

Богдан

Это имя имеет славянское происхождение и означает "Божий дар" или "ребенок, данный Богом". Считается, что оно наделяет парня особой судьбой. Богданы часто обладают хорошей интуицией, что нередко помогает им в жизни.

Святослав

Такое имя имеет древнеславянские корни. Что интересно, оно образовано от слов "святой" и "слава". В современном мире так называют целеустремленных и настойчивых мужчин, которые знают как достичь своей цели. Также владельцы этого имени любят учиться и узнавать что-то новое.

Владимир

Это старославянское имя, которое переводится как "владеющий миром". Владимиры всегда ответственно относятся к работе и отличаются способностью решить любую проблему. Мужчины с таким именем легко становятся лидерами и возглавляют большие команды. Представители этого имени всегда делают правильные решения, благодаря которым достигают успеха.

Никита

Имя Никита имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "победитель". В древности так часто называли сильных и здоровых парней. Владельцы этого имени умеют сочувствовать и всегда поддерживают в трудную минуту. Никиты нередко отстаивают свое мнение и любят бороться за справедливость.

Виктор

Имя Виктор происходит из латинского языка и переводится как "победитель". В прошлом так называли только людей, которые были приближены к церкви. Представители этого имени отличаются свободолюбием и силой. Викторы имеют внутренний стержень и всегда придерживаются собственных обещаний.

Какие мужские имена приносят удачу?