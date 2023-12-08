Редкие украинские имена, которыми можно назвать сына в 2024 году

Все чаще родители называют своих детей украинскими именами. И это неудивительно. Ведь у нас богатая и разнообразная культура, которую нужно уважать и популяризировать.

Особое внимание родителей привлекают редкие имена, имеющие древнюю историю. 24 Канал подготовил подборку мужских украинских имен, о которых вы могли не знать. Список пригодится тем, кто в ожидании сына.

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Редкие имена для мальчиков

Существует несколько версий происхождения имени Лука. По одной, это другая форма греческого имени Лукас, которое означает "светлый", "озаренный", "рожденный на рассвете". Другие исследователи считают, что оно происходит от имени Лукьян. С латинского языка переводится как "сын Луки" или "принадлежит роду Луки".

Имя Захар пришло к нам из еврейской культуры. Там оно очень почитается. Имя трактуется по-разному: "Господь вспомнил", "Божья память", "помнящий Бога". Говорят, что у Захара хорошо развита интуиция. Такие мужчины коммуникабельны и умны.

Как назвать сына в 2024 году / Фото Canva

Имя Марьян – латинское и означает "морской". Такие мальчики активны и непоседливы в детстве. Страсть не покидает их и во взрослой жизни. Марьяне любят быть в центре внимания и раздавать советы людям.

Имя Матвей также передалось нам от евреев. Имеет значение "дар от Бога", "Божий дар". Это библейское имя, которое носил один из двенадцати апостолов. Издавна существовала традиция называть Матвеями мальчиков, которых родители долго ждали.

Имя Остап имеет древнегреческие корни. Переводится как "твердый", "устойчивый", "твердо стоящий на ногах", "крепкий", "уравновешенный", "спокойный". Считается, что ребята с таким именем с детства интересуются природой и очень целенаправленные.