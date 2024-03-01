Как назвать девочку, которая родится в марте: 6 замечательных имен

Подходить к выбору имени для ребенка нужно внимательно, поэтому обычно это занимает много времени у будущих родителей. Решить сложную ситуацию помогут Дни ангела. Ведь можно назвать малыша в честь святых.

Люди, которые ждут ребенка в марте, уже активно ищут красивые варианты. LifeStyle 24 знает, какие именины будут в этом месяце, поэтому публикует подборку прекрасных имен для девочек.

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Список имен для девочек, которые родятся в марте

Матрона

С латинского языка имя Матрона переводится как "почтенная дама", "замужняя женщина", "матушка", "госпожа", "мать семьи". У таких девушек спокойный и терпеливый характер. Поэтому обычно они не стремятся занимать лидерские позиции.

Именины – 7 марта

Василиса

Имя Василиса образовалось от мужского имени Василий, которое трактуется как "царь". Поэтому оно и имеет значение "царственная". Владелицы этого имени очень застенчивы, чуткие и уязвимые. Они все воспринимают близко к сердцу и доверяют людям.

Именины – 10 марта

Алла

Имя Алла пришло к нам из Древней Греции, где означает "другая". Также существует версия, что оно готское и переводится как "та, что умеет все", "яркая", "непобедимая". Женщины, которые имеют это имя, невероятно страстные и умеют привлекать внимание мужчин. Кроме того, они не имеют проблем с самооценкой.

Именины – 26 марта

Какое имя выбрать для дочери / Фото Canva

Лидия

Имя Лидия происходит от названия одной из областей Малой Азии. Поэтому его толкуют как "та, которая прибыла из Лидии", "лидиянка", "жительница Лидии". Это имя наделяет женщин сложным характером. Они могут быть хорошими подругами, однако на всю жизнь запоминают плохие поступки, предательство и обман.

Именины – 23 марта

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Сабина

Имя Сабина – многозначное: "маленький меч", "прекрасная", "красивая", "мудрая", "сильная", "неприхотливая", "та, которую окрестили". Считается, что оно имеет римские, латинские и арабские корни. У таких женщин вспыльчивый характер. Они любят быть в центре внимания и купаться в мужских комплиментах.

Именины – 11 марта

Марфа

Имя Марфа является очень древним и происходит из арамейского языка. Оно трактуется как "госпожа", "хозяйка", "владычица". Девушки, которые обладают этим именем, лидеры по жизни. Они умеют быстро принимать решения и не боятся трудностей.

Именины – 3 марта

Выбирайте из нашего списка лучшее имя для своей дочери, которая появится на свет уже в этом месяце. Уверены, что вы найдете красивый вариант.