Как назвать девочку, которая родилась в октябре

Осенью обычно рождаются очень творческие, интересные и многогранные личности. Соответственно, им нужны такие же имена.

В октябре рождаются люди, простые и искренние в общении, верные в отношениях и хорошие друзья. Они легко идут на контакт и проявляют себя в обществе. А вот как лучше назвать девочку, рожденную в этом месяце – подскажет 24 Канал.

Ого 6 традиционных украинских имен с еврейскими корнями

Имена для девочек в октябре: список

Александра – очень хорошее имя. Оно образовалось от мужского греческого имени Александр, которое означает "защитник людей". На украинский язык имя трактуют как "защитница", "надежда", "отважная".

Злата считается славянским именем, возникшим от древнего слова "зълата", что значит "золотая", "золото". Православная церковь канонизировала это имя. Еще есть версия, что Злата происходит от древнегреческого слова "Хриса", что тоже имеет значение "золото".

Параска – популярное в древности имя в Украине. А появилось оно от древнегреческого женского имени Параскева. В украинском языке имеет значение "ожидания", "приготовления", в то время как в греческом – " канун праздника".

Считается что Вероника происходит от имени Ференика. Так называлась женщина правителя Египта из династии Птолемеев. В его основе – 2 корня: φερω – означает "приносить" и νικη – "победа". Итак, имеем значение "приносящая победу".

Арина – не очень популярное, но необычное имя в Украине. Некоторые считают, что это давний вариант греческого имени Ирина, что значит "мир", "спокойствие". Другие говорят, что Арина образовалось от древнеславянского имени Ярина, а оно – от бога Ярила. Зато есть версия, что Арина – это одна из версий мужского еврейского имени Аарон, которое имеет значение "гора света".

Нано – имя армянского происхождения, которое переводится "младшая", "маленькая". Оно очень популярно у народов Кавказа. В японском языке Нана означает "семь". А вот европейцы редко используют это имя.

Таисия, как ни странно, имя, возникшее в Древнем Египте. Имеет значение "посвящённая Изиде". Это была богиня Изида в Египте, культ которой распространялся в средиземноморских странах. Она была символом верности, материнства, плодородия, обаяния.