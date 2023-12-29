5 прекрасных имен для девочек с хорошей энергетикой

Для тех, кто ждет новорожденную девочку, будет актуальным вопрос выбора имени для младенца. А их существует очень большое количество, поэтому выбрать одно – бывает сложной задачей.

Кто-то дает имена родственников своим детям, а кому-то нравятся оригинальные и нестандартные варианты. Хочется, чтобы имя максимально дополняло новорожденную и даровало ей хорошую судьбу. 24 Канал собрал подборку имен для девочек с положительной энергетикой.

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Имена для девочек с хорошей энергетикой: список

Иванна, а также Иван появились от старого еврейского имени Иоанн. Оно достаточно распространено в Украине и славянских странах. Иванна имеет значение "Бог милостивый".

Относительно происхождения имени Илона, не существует точной версии происхождения. Однако известно, что это имя – католическое, которое дают при крещении. Есть такое мнение, что оно появилось от греческого Елена, которое в свою очередь возникло от бога солнца Гелиоса. Переводится как "солнечный свет" или "солнечный луч".

Светлана – красивое имя с хорошей энергетикой. Оно возникло от наших предков – славян. В него входит 2 слова: "свет" и "лан", которое в древности означало "земля". В общем, Светлана имеет значение "Свет Земли".

Возникновение имени Злата также объясняют по-разному. Некоторые говорят, что оно появилось в Древней Греции от слова "Хриса" со значением "золото" или "золотце". В то время как другие считают, что оно образовалось от еврейского имени Голда, что означает "золота".

Валентина – тоже хорошее имя, которое часто можно услышать. Оно берет начало от латыни – от слова "valeо", которое переводится на украинский как "крепкая", "здоровая".

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Инна – красивое женское имя, которое появилось от латинского слова inno, что означает "плавать" или "протекать". Некоторые объясняют его как "бурный поток".

Кристина возникло от латинского имени Christianus. В украинском языке оно звучит как "христианка", "посвящённая Христу".

Татьяна объясняют по-разному. В Старом Риме было мужское имя Татий. От него и образовалась женская форма – Татьяна.