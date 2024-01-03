7 самых красивых имен для девочек: подборка, от которой замирает сердце

Выбор имени для дочери иногда занимает достаточно много времени. Ведь родителям хочется, чтобы оно не только имело особое значение, но и звучало красиво. Кроме того, важно, чтобы в будущем нравилось девочке.

Необычные имена хоть и приобретают все большую популярность в последние годы, однако, все равно их можно услышать довольно редко. Но вы только посмотрите, как они красивы. Подборку имен находите дальше.

Вау 5 прекрасных имен для девочек с хорошей энергетикой

Список самых красивых имен для девочек

Есть две версии происхождения имени Элина. По одной, оно имеет древнегреческие корни и переводятся как "гречанка". По другой, это одна из форм древнееврейского имени Эль, которое означает "жизнь, данная Богом". А вот в скандинавских странах трактуется как "сияющая", "факел", "свет".

Имя Мелисса с греческого переводится как "пчела" и означает "трудолюбивая", "успешная", "плодородная". Обычно девушки, имеющие такое имя, очень талантливы. У них невероятный потенциал и хороший вкус.

Имя Амелия считается достаточно редким и имеет особую энергетику. Оно пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "трудолюбивая". По другой версии, имя образовалось от немецкого слова "amal", которое переводится как "работа".

Красивые имена для девочек.

Имя Лея – древнееврейского происхождения. Трактуется как "антилопа", "овца". Также существует версия, что оно переводится как "голубоглазая". Обычно Леи очень непоседливы, поэтому часто нарушают дисциплину.

Согласно одной версии, имя Дария происходит от древнеперсидского Дарайавауш и означает "владычица блага", "победительница". Другая теория утверждает, что оно славянского происхождения и трактуется как "дарованная".

Имя Алиса образовалось от древнегерманского Adalheid. Слово "adal" переводится как "благородный", "знатный", а "heid" – "вид", "род", "образ". Также оно имеет греческие корни и трактуются как "истина".

Имя Оливия имеет латинское происхождение. Образовалось от слова "olivia", которое переводится как "масло", "оливковое дерево". У девушек, имеющих такое имя, сильный характер. Они благородны, коммуникабельны, надежны та порядочны.