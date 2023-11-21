В ожидании дочери: как назвать девочку, которая родится в декабре — популярные имена

Выбор имени для ребенка часто зависит от месяца, когда он родится. Так у сыновей или дочерей появляется еще один праздник – День ангела.

В декабре, например, достаточно мало женских именин. В основном все – мужские. 24 Канал собрал список имен, которыми можно назвать дочерей в декабре. Сохраняйте, если вот-вот ожидаете рождения малыша.

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Имя Кира имеет несколько версий своего происхождения. С санскрита оно, например, переводится как "луч света". В персидской культуре имя означает "как солнце". У греков Кира – это женская форма мужского имени Кирос, которая переводится как "повелитель", "госпожа (господин)", "владыка". День ангела Киры отмечают 4 декабря.

10 декабря свои именины празднуют девушки с именем Ангелина. Некоторые исследователи утверждают, что оно появилось во времена крещения Киевской Руси и имеет значение "ангельский", "подобный ангелу". Также есть мнение, что имя означает "благая вестница".

Имена для девочек / Фото Unsplash

Говорят, что имя Ирина пришло к нам из Древней Греции и произошло от имени "Eirene" (Эйрена). Это древнегреческая богиня мира и покоя. Девушки, которых назвали Иринами, отмечают День ангела 29 декабря.

Имя Анна имеет древнееврейское происхождение. Потом появилось в Греции. Из иврита оно означает "добрая воля" или "приверженность". Есть и другие значения этого имени. Например, "благодать", "милость Божия", "милая", "симпатичная". Анны отмечают именины 9 декабря.