5 забытых украинских имен, которыми следует назвать дочь

О некоторых украинских именах уже давно забыли. В настоящее время их почти невозможно услышать среди людей. Однако редкие случаи таки происходят.

На самом деле, древние имена – невероятно красивые. Они обладают особой энергетикой, историей и значением. Далее публикуем список украинских забытых имен, которыми можно назвать дочь.

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Забытые имена для девочек

Имя Пелагия имеет греческое происхождение. Оно означает "море" или "открытое море". Такие девушки – отзывчивы, добры и всегда готовы прийти на помощь. Пелагии умеют брать на себя ответственность и проявлять благоразумие в разных ситуациях.

Имя Павлина имеет латинские корни. Оно трактуется как "миниатюрная", "маленькая", "малышка", "скромная". Обычно такие девушки достаточно спокойны, однако, они не забывают выражать свое мнение, когда что-то не нравится.

Имя Леонила пришло к нам из Древней Греции и означает "львица", "дочь льва". У таких девушек – сильный характер. Они любят быть первыми, поскольку являются очень целенаправленными. Обладательницы этого имени – независимые личности.

Мама и дочь / Фото Pexels

Имя Анисия также древнегреческого происхождения. Трактуется как "та, которая завершает". Обладательницы этого имени не любят конфликты, поэтому всегда стараются находить общий язык с людьми. Кроме того, у них много друзей.

Имя Магдалина возникло от названия города Магдала, находящегося в Галилее. Потому и означает "жительница Магдалы". Девушки, имеющие такое имя, не любят, когда их пытаются в чем-то убедить. Поэтому в такие моменты выражают собственное мнение.

Какие еще редкие женские имена существуют

В действительности древних имен, о которых сейчас почти не упоминают, очень много. В частности, они имеют древнегерманское, древнееврейское и древнегреческое происхождение. К примеру, в список попали следующие имена: