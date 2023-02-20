Масленица 2023: имеет ли праздник русские корни, его значение и народные приметы

Традиционно через неделю перед Великим постом, в этом году это с 20 по 26 февраля, украинцы отмечают Масленицу. Этот праздник символизирует своеобразные провода зимы и встречу весны. В течение недели устраивают массовые гуляния, во время которых поют и пробуют вкусную еду. О значении и подлинном происхождении Масленицы – читайте дальше в материале.

Масленица является славянским народным развлечением, сочетающим в себе языческие и христианские традиции. В праздник принято приглашать родных и близких к себе в гости, готовя к столу вкусные блины и вареники. Также это время, чтобы помириться с близкими, простить всевозможные образы и подготовить свое сердце к покаянию, отмечает 24 канал.

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Значения и традиции Масленицы

Смена сезонов в дохристианские времена имела множество обрядов, посвященных привлечению тепла. В языческие времена во время Масленицы почитали бога Солнца Ярилу, ведь верили, что он приносит тепло и будит природу. По этому случаю готовили блины, которые походили на это небесное светило.

Важным атрибутами гуляний были колеса, чучело и костер. Чучело сжигали, потому что люди верили, что вместе с гибелью масляного чучела из жизни идут все невзгоды и печали. Также в этом обряде заложено еще одно значение: смерть масляного чучела улучшала плодородие земли.

Впоследствии после принятия христианства этот языческий праздник получил немало христианских черт и приобрел новые смыслы. В церковном календаре эта неделя называется Мясопустным, ставший последним этапом подготовки к Великому посту. В этот период нельзя есть мясо, а только кисломолочные продукты и блюда, приготовленные на них. Именно вареники и блины стали традиционными блюдами для Масленицы.

Имеет Масленица русские корни – значение праздника и его традиции / Фото Amazing Ukraine

Имеет ли Масленица русские корни

На самом деле правильно называть этот праздник – "Масниця", а все потому, что в древности в течение недели люди ели только "масные" продукты: сыр, масло, вареники с сыром и маслом. Кроме этого названия очень много региональных названий – Колодий, Запусты, Сырная неделя, Сыропуст. Также Масленица в Украине считали более женским праздником, поэтому существовали названия: "Бабский праздник", "Бабская неделя".

Среди украинцев название "Масленица" стали употреблять в начале 60-х годов XX века, когда Украина входила в состав СССР. В это время его после долгого запрета снова разрешили отмечать праздник, но несколько с измененными традициями.

Также в основном на Масленицу украинцы готовили вареники, а не блины. Одним из самых популярных видов были вареники с творогом, запеченные со сметаной и маслом. У каждого региона были свои аутентичные блюда, так что это были блинчики с сыром, молочные каши, сырники, запеканки и разнообразные сладости.

Масленица 2023 – традиции и приметы праздника / Фото из открытых источников

Народные приметы на Масленицу