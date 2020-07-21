Изобретатель и основатель компании SpaceX в начале мая стал отцом в шестой раз. Сына Илону Маску родила эпатажная певица Граймс. Похоже, звездный папаша в восторге от воспитания двухмесячного малыша и решил показать, как он вырос со времен последнего фото, опубликованного в сети.

Несмотря на то, что родители мальчика с нестандартным именем X Æ A-XII не женаты официально, он растет с мамой и папой, которые, похоже, живут вместе. Если Илон Маск не афиширует романтические отношения с любимым Граймс, то общие фото с сыном публикует в твиттере довольно часто. Так, он показал, как вырос двухмесячный малыш.

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На фото изобретатель держит сына на руках, направив свой взгляд на него. Звездный отец одет довольно стильно. На нем черные брюки и рубашка, которую он решил расстегнуть, надев под низ футболку. Интересным элементом стал синий платок, который Илон Маск завязал на шее. Младенец в коричневом костюме внимательно наблюдал за папой. Похоже, сын знаменитых родителей спокойно относится к съемкам.

"Ребенок еще не умеет пользоваться ложкой", – написал Илон Маск в сети.

Илон Маск с сыном / Фото Twitter / @elonmusk

Напомним, что Илон Маск и певица Граймс стали родителями в мае этого года после двух лет романа. Для изобретателя ребенок стал шестым, поскольку он уже воспитывает 5 детей от брака с писательницей Жюстин Уилсон. Малыша пара назвала X Æ A-XII. Имя мальчика – X, отчество AE A-XII, а фамилия – Маск. Правильно имя сына Маска звучит так: "Икс Эш Эй Твелв Маск" или "Икс Эш Архангел Маск".