Стильные и актуальные прически на последний звонок 2023: эффектные фото

Последние звонки проходят в Украине, несмотря на военное и опасное время. Это важный праздник для подростков, завершающих школу. Украинки хотят выглядеть красиво и стильно, а важной частью образа является прическа.

Для праздничной линейки подойдут прически, которые будут дополнять и одновременно не будут перегружать образ. 24 Канал расскажет о лучших идеях на последний звонок.

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Косы и плетение

Плетение поможет создать всевозможные прически, подчеркнуть черты лица и создать комфортный и ненавязчивый образ. Косы можно дополнить золотистыми или серебристыми украшениями.



Прическа на последний звонок / Фото из пинтереста

Стильные локоны

Пышные локоны несложно сделать в домашних условиях, к тому же эта прическа подойдет и для обладательниц коротких и длинных волос.



Прическа на последний звонок / Фото из пинтереста

Прическа с бантом или лентой

На последний звонок подойдет прическа с украшением в виде ленты и банта. Не следует думать, что такой аксессуар выглядит устаревшим, наоборот, образ будет модерным и стильным.



Прическа на последний звонок / Фото из пинтереста

Элегантный пучок

Такой вариант прически подойдет тем девушкам, которые хотят выглядеть изысканно и элегантно. Пучки можно производить в разных стилях и вариациях, добавляя украшения или оставляя без аксессуаров.



Прическа на последний звонок / Фото из пинтереста