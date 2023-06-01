Стильные и актуальные прически на последний звонок 2023: эффектные фото
Последние звонки проходят в Украине, несмотря на военное и опасное время. Это важный праздник для подростков, завершающих школу. Украинки хотят выглядеть красиво и стильно, а важной частью образа является прическа.
Для праздничной линейки подойдут прически, которые будут дополнять и одновременно не будут перегружать образ. 24 Канал расскажет о лучших идеях на последний звонок.
Смотрите также Какую прическу сделать на последний звонок: вдохновляемся фото Дженны Ортеги, Милли Бобби Браун
Косы и плетение
Плетение поможет создать всевозможные прически, подчеркнуть черты лица и создать комфортный и ненавязчивый образ. Косы можно дополнить золотистыми или серебристыми украшениями.
Прическа на последний звонок / Фото из пинтереста
Стильные локоны
Пышные локоны несложно сделать в домашних условиях, к тому же эта прическа подойдет и для обладательниц коротких и длинных волос.
Прическа на последний звонок / Фото из пинтереста
Прическа с бантом или лентой
На последний звонок подойдет прическа с украшением в виде ленты и банта. Не следует думать, что такой аксессуар выглядит устаревшим, наоборот, образ будет модерным и стильным.
Прическа на последний звонок / Фото из пинтереста
Элегантный пучок
Такой вариант прически подойдет тем девушкам, которые хотят выглядеть изысканно и элегантно. Пучки можно производить в разных стилях и вариациях, добавляя украшения или оставляя без аксессуаров.