Недорогие и интересные варианты: идеи подарков на "Тайного Санту" до 500 гривен

По традиции, каждая компания устанавливает собственный бюджет на игру "Тайный Санта". Однако обычно суммы – небольшие, чтобы все смогли приобрести подарки.

Бывает не так просто выбрать недорогой подарок, потому что цены в магазинах кусаются. Поэтому 24 Канал подготовил подборку идей, если ваш бюджет – до 500 гривен.

К слову Тайный Санта с коллегами по работе: подборка удачных идей для подарков

Набор для ванной

Вы можете выбрать что угодно. К примеру, мыло, гель для душа, скраб или бальзам для тела. Или же – приобретите красивые аксессуары для ванной комнаты. Сейчас даже продаются специальные недорогие наборы.

Сладости и украшения на елку

Лучше всего – хорошо все это сложить в подарочную коробку. Также сейчас в магазинах действуют новогодние и рождественские скидки. Поэтому приобрести на 500 гривен можно много конфет, игрушек на елку и другого праздничного декора.

Новогодние носки

Люди просто фанатеют от новогодних носков и скупают их во всех магазинах. Кроме того, это достаточно полезный подарок, который будет греть зимними холодными вечерами.

Новогодние носки – отличный подарок / Фото Canva

Свечи

В наше время – большой выбор ароматических свечей: есть более дешевые и более дорогие варианты. Поэтому вы точно сможете выбрать тот, который вписывается в бюджет. Также сейчас множество людей делает свечи своими руками и продает их.

Набор бокалов или вино

Такой подарок отлично подойдет людям, которые любят время от времени выпить алкоголь. Красивые бокалы сейчас продаются во многих магазинах с посудой или декором. Есть как изысканные, так и более яркие варианты.