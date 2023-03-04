Для свидания или прогулки с подругами: 5 идей простых причесок на весну
С наступлением весны на улице становится тепло и солнечно. Потому больше времени хочется проводить на свежем воздухе: ходить на свидание или гулять с друзьями и родными. Однако часто возникает проблема, как удачно уложить волосы, чтобы выглядеть хорошо. Варианты причесок – смотрите ниже.
Этой весной актуальными будут такие прически как хвост, пучок, нежные волны, небрежные кудри и коса. Они будут подходить к разным типам лица и будут подчеркивать ваши стильные образы, пишет 24 Канал.
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5 идей простых причесок на весну
Рассмотрим пять лучших идей для причесок, которые можно сделать самостоятельно.
Хвост
Хвост остается той классикой, которая никогда не выходит из моды. Однако с такой прической можно экспериментировать. Этой весной длинные волосы можно завязать в высокий хвост. В таком случае резинку нужно замаскировать прядью волос.
Обладательницам коротких волос лучше завязать хвост низко. Тогда можно воспользоваться едва заметной резинкой. Для фиксации волос следует пользоваться пенкой или гелем.
Хвост – простая прическа для прогулок и свиданий / Фото Pinterest
Красивые прически на весну / Фото Pinterest
Нежные волны
В этом году одной из трендовых причесок являются нежные волны. Такая прическа придает легкость и женственность любому образу. Волнистые волосы можно сделать разными методами.
Например, популярным способом в токтоке является накручивание на тканевые бигуди и обычные носки. С помощью таких техник волосы становятся объемными и волнистыми. Однако здесь важно зафиксировать прическу лаком или другим косметическим средством.
Нежные волны на волосах – вариант прически на весну / Фото Pinterest
Пучок
Когда нужно быстро уложить волосы, то на помощь придет пучок. Такая прическа достаточно легка для выполнения и подходит для многих типов волос.
Кроме того, пучок не обязательно связывать очень аккуратно. Для такой прически допустима легкая небрежность, придающая особый шарм.
Прическа пучок – хороший вариант для прогулок / Фото Pinterest
Коса
Коса – прическа, известная еще с детства. Однако она не теряет актуальности в любом возрасте. Можно заплести одну или две косички. Однако следует не затягивать сильно волосы, чтобы прическа выглядела легкой и непринужденной.
Косички – прекрасная прическа, чтобы выглядеть красиво / Фото Pinterest
Небрежные кудри
Еще одним хорошим вариантом для весенней прически являются небрежные вьющиеся волосы. Особо стоит обратить внимание на африканские кудри. Поскольку они производят объем на волосах и выглядят очень эффектно. Такую прическу можно сделать, заплев несколько косичек на мокрые волосы перед сном.