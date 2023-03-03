Цветочный, яркий или 3D-дизайн: лучшие идеи для маникюра на весну

Весна – отличная пора, когда природа вокруг оживает. Такая атмосфера вдохновляет изменения в облике. Поэтому можно начать с ногтей и сделать новый маникюр. Лучшие идеи дизайна – смотрите в фото.

Этой весной актуальной остается естественность. Ведь телесные оттенки на ногтях выглядят элегантно и подходят к разным стильным образам. Кроме того, весной можно экспериментировать с дизайном и сделать яркий маникюр с блестками, пишет 24 Канал.

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Лучшие идеи для маникюра на весну 2023

Рассмотрим пять лучших идей для маникюра, которые можно сделать уже этой весной.

Природный маникюр

Тренд природного маникюра стал популярен еще в феврале. Среди иностранных мастеров он известен под названием clean girl nails. Идея маникюра заключается в нежных цветах (телесном, розовом) и минималистическом дизайне. Часто на ногтях производят стилизацию под французский маникюр.



Природный маникюр / Фото Pinterest



Телесные оттенки – хороший пример маникюра на весну / Фото Pinterest

3D-дизайн

Этой весной можно попробовать что-нибудь необычное. Например, 3D-дизайн с причудливыми узорами, создающими дополнительный объем. Такой маникюр выглядит достаточно креативно и является настоящим творением искусства на ногтях.



3D-дизайн как вариант маникюра на весну 2023 / Фото Pinterest

Цветочные узоры

Весна – время, когда все вокруг расцветает. Потому хорошей идеей будет сделать нежный цветочный маникюр. Такой узор следует сочетать с нежными оттенками зеленого, желтого, голубого, белого, фиолетового и розового цвета.



Пример цветочного маникюра на весну / Фото Pinterest



Нежный цветочный маникюр / Фото Pinterest

Геометрические узоры

Весьма изысканно на ногтях смотрятся геометрические узоры. Такой дизайн хорошо сочетается с нелепыми оттенками. На ногтях можно изобразить линии, треугольники, квадраты или ромбы. Кроме того, маникюр следует дополнить интересной изюминкой – блестками, стразами или кусочками фольги.



Маникюр с геометрическими узорами / Фото Pinterest

Яркие цвета

Актуальным остается также дизайн маникюра в ярких тонах, который переливается сиянием. Например, можно выбрать такие трендовые цвета как: фуксия, пламенный красный и синий электрик.



Маникюр в ярких цветах на весну 2023 года.

Пример яркого маникюра в синем / Фото Pinterest