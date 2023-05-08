Вы забудете о майских жуках: как избавится от вредителей на огороде

Майские жуки наносят вред разным растениям на огороде. Например, капусте, свекле, картофелю и другим овощам. Как избавиться от майских жуков на огороде – читайте дальше.

Майские жуки наносят значительный вред растениям на огороде и в саду. Они питаются листьями и побегами растений, что приводит к их истощению и снижению урожая. Как бороться с майскими жуками на огороде – расскажет 24 Канал.

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Как избавиться от майских жуков на огороде

Ручной способ. Для этого нужно найти место, где они скапливаются. Собираем майские жуки руками или щетками.

Луково-чесночный настой. Для приготовления нужно взять 200 граммов измельченной шелухи лука. Заливаем его 1 литром воды, настаиваем 10 дней и разбавляем по 2-3 столовых ложки на ведро воды.



Луковица / Фото Prostoway

Использование сеток и других барьеров. Нужно растянуть сетки над растениями так, чтобы удерживать майских жуков от доступа к растениям.

Йод. Майские жуки не могут терпеть запах этого вещества. Однако применение чистого йода может быть вредным для растений, поэтому необходимо быть очень осторожным и соблюдать правильную дозу. Одним из возможных способов является добавление нескольких капель йодового раствора в воду, которой поливают растения. Оптимальная доза – 2-3 капли йода на 1 литр воды.



Йод / Фото Naurok

Использование химических веществ. Существует немало средств, которые могут быть эффективными для борьбы с майскими жуками. Однако перед использованием следует подробно ознакомиться с инструкцией и учитывать возможные последствия для окружающей среды и здоровья.

Запахи. Майские жуки не любят некоторые запахи, например, чеснок. Так что размещение чесночных головок недалеко от растений может помочь уменьшить количество майских жуков.



Чеснок / Фото