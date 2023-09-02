Как хранить картофель после сбора, чтобы простоял всю зиму

Когда вы собрали картофель, то на первый взгляд кажется, что главный этап позади. Это отчасти да, но не стоит забывать о правильном хранении овощей потом.

После того как вы выкопали картофель из земли, не торопитесь ставить его в подвал. Потому что есть еще некоторые нюансы, которые нужно знать. В то же время следует помнить о правилах хранения плодов в подвале. Больше – расскажет 24 Канал.

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Как правильно хранить картофель после сбора

Важный момент: если вы копали картофель после дождя или почва была влажной, нужно высушить ее перед тем, как ставить в подвал или погреб. Надо оставить немного во дворе или под навесом, чтобы подсушилась.



Сушка картофеля / Фото Agronomu.com

Заодно в это время всяческие повреждения, которые могли появиться во время сбора урожая заживут. А также кожура станет более грубой. На сколько времени затянется этот период, зависит от самого картофеля, но обычно не больше 3 недель. Если холодно на улице – может быть и подольше.

Кстати, внимательно осмотрите плоды перед тем, как ставить в подвал или погреб. Больные и гнилые картофелины – выбросьте.

перед тем, как ставить в подвал или погреб. Больные и гнилые картофелины – выбросьте. Оптимально держать урожай в деревянных ящиках или на досках, чтобы плоды не прикасались к цементу, бетону или железу. От этого они могут гнить.



Гнилой картофель / Фото Miller Research LLC

Учтите, что плодам нужно обеспечить вентиляцию воздух. Картофелины должны быть защищены от влаги. Поэтому можно прикрыть их соломой или мешковиной. Урожай должен храниться при температуре не более +5.

Также есть один простой лайфхак, как хранить картофель подольше. След посыпать ее сухой шелухой лука или засушенными листьями рябины. Они содержат фитонциды – мощные вещества, убивающие вредные микробы.