Что сделать с картофелем, чтобы он не прорастал зимой

Обычно картофель хранят в погребе или подвале. В один момент плоды могут прорастать, еще задолго до посадки. Это означает, что необходимо улучшить условия хранения.

Важно, чтобы помещение для хранения картофеля хорошо проветривалось и туда не попадало солнце. Оптимально, когда температура для урожая +2-3, а влажность – 80%. А если держите картофель в мешках на балконе, то нужно накрывать его одеялом, когда становится холоднее. А что делать, чтобы картошка не прорастала – знает 24 Канал.

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Как хранить картофель, чтобы он не прорастал

Когда вы заметили, что на плодах появились ростки, их нужно вырезать. Но в общем-то существует очень действенный лайфхак, который устранит эту проблему. Необходимо просто положить в емкость с картофелем несколько лимонов. Полностью разрезать не стоит, хватит 2-3 проколы. Это довольно экономно, потому что 1 лимона будет достаточно, чтобы уберечь от прорастания где-то 50 килограммов картофеля.

Вместо лимонов будут предотвращать прорастание картофеля, кислые яблоки. Положите в мешок или ящик несколько крупных фруктов. Таким образом, картофель будет сохраняться на много дольше.



Яблоки / Фото AgroTimes.ua

Также в этой ситуации поможет папоротник или листья красной рябины. Их нужно положить на дно ящика или мешка, а уже тогда заложить картошку. Такие растения особенные тем, что выделяют фитонциды. Это вещества, убивающие вредные микроорганизмы.

Для долгого хранения картофель следует периодически перебирать. Важно избавляться от гнилых и поврежденных плодов, ибо они будут заражать болезнями другие.

Если хотите избежать прорастания картофеля, его следует держать отдельно от других овощей. Исключением является свёкла и редька. Именно эти овощи способны поглощать влагу, оберегая картофель от прорастания и гниения.