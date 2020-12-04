Самое романтичное шоу страны "Холостячка" попрощалось с еще одним участником. К сожалению, Ксения должна была выбрать: простить ли одному из участников правду, которую он скрывал, выбрать рациональность или строить отношения с другими. Что из этого получилось в шоу "Холостячка" – читайте дальше.

В 7 выпуске "Холостячки" было немало положительных и светлых моментов, как вот посещение квартир, где живут мужчины, так и негативных, как правда от одного из участников, которую совсем не ожидала услышать Ксения.

Стоит увидеть Холостячка 7 выпуск: визит Ксении в "холостяцкие" квартиры и шокирующая правда от Андрея

Несмотря на то, что Андрей признался ей в том, что у него роман с другой девушкой по имени Алина за пределами проекта, Ксения решила простить ему все и дать второй шанс. Зато неожиданно для всех остальных участников – Алексея, Евгения и Александра – шоу покинул юрист Евгений. Как оказалось, духовного познания себя, хорошего дохода и подарков Ксении было недостаточно, поэтому она решила закончить их историю. Евгений был поражен таким решением и не понимает, почему Андрей в такой ситуации получил над ним преимущество.

Знакомьтесь Холостячка: все участники шоу

На следующей неделе Ксения Мишина поедет знакомиться с родителями "финалистов" проекта и определит двух главных претендентов на ее сердце, из которых выберет только одного.