Международный день памяти жертв Холокоста: история событий, раны от которых никогда не заживут

27 января - трагическая дата мировой истории. Ведь сегодня, как и каждый год, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Его ввела Генеральная Ассамблея ООН 1 ноября 2005 года.

Именно в этот день в 1945 году войска первого Украинского фронта освободили узников из крупнейшего гитлеровского концлагеря Аушвиц Биркенау в Освенциме. По разным данным, в нем погибло от 1,5 до 2,2 миллионов человек, пишет 24 Канал.

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Международный день памяти жертв Холокоста: история страшной даты

Нацистский режим просуществовал 12 лет. За это время было убито 6 миллионов евреев. Исследователи утверждают, что когда к власти пришел Адольф Гитлер, то сказал, что не успокоится, пока по земле будет ходить хоть один представитель этого народа.

Нацисты создавали концлагеря по всей Европе. Дахау – первый. Он появился в 1933 году неподалеку от Мюнхена. Среди известных концлагерей еще есть такие: Треблинка, Освенцим, Вестерборк. Люди проживали в ужасных условиях.

Впоследствии несколько стран, в частности Великобритания, Франция, Соединенные Штаты Америки и СССР, основали Международный военный трибунал. Это произошло уже после того, как завершилась Вторая мировая война. На суд отправили чиновников, которые правили во времена Гитлеровской Германии. Ведь они должны были ответить за преступления, что залиты кровью миллионов невинных людей. Смертная казнь ждала 12 обвиняемых.

Трагедия Бабьего Яра

29-30 сентября 1941 года нацисты массово расстреляли евреев в Бабьем Яру. Тогда погибло примерно 34 тысячи представителей этого народа, которые жили в Киеве. Всего с 1941 по 1943 год в этом месте убили 100 тысяч человек. Среди них были подпольщики ОУН, коммунисты, евреи, ромы и узники Сырецкого концлагеря.

Раны после трагедии в Бабьем Яру до сих пор свежие. Ведь в начале полномасштабного вторжения России в Украину, российские военные обстреляли памятное место ракетами. Террористы совершили это преступление 1 марта 2022 года.

Военнопленные закапывают тела убитых в Бабьем Яру / Фото АрмияInform

Служащие СС забирают вещи расстрелянных в Бабьем Яру / Фото АрмияInform

Люди, которых убили в Бабьем Яру / Фото АрмияInform

День памяти жертв Холокоста в Израиле и Германии

В Израиле чтят память жертв Холокоста не 27 января. Там этот день называется Йом га-Шоа. В этом году он приходится на 5-6 мая. Вечером в стране весь транспорт останавливается на две минуты, на улицах звучат сирены, а люди не говорят ни слова.

В 1996 году президент Германии Роман Херцог объявил 27 января Днем памяти жертв национал-социализма. По традиции, приспускают флаги на всех государственных зданиях, а в школах проходят уроки, на которых рассказывают о Холокосте. Также в немецком парламенте выступают с речами. Сначала это были только политики разных стран, а впоследствии – и люди, которые пережили Холокост.