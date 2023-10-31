Сегодня – Хэллоуин: подборка самых страшных картинок

Хэллоуин считается древним и мистическим праздником, зародившимся у племен – кельтов в дохристианские времена. Его отмечают в ночь на 1 ноября.

У кельтов в это время начиналась черная часть года. Считалось, что нечистая сила опускается на землю в этот день. И чтобы сбить ее с толку, люди переодевались в страшные костюмы. Наибольшую популярность праздник получил в США, а вот в Украину попал в конце 90-х годов. Хорошие картинки-поздравления с праздником – собрал 24 Канал.

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Картинки-поздравления к Хэллоуину



Хэллоуин 2023 / Фото Etnosoft.com.ua



Поздравление с Хэллоуином / Фото Pinterest



Картинки к Хэллоуину 2023 / Фото Listivki.olkol.com



Поздравление с Хэллоуином 2023 / Фото Pinterest



Поздравление с Хэллоуином 2023 / Фото "Апостроф"



Поздравление с Хелоуином 2023 года / Фото Etnosoft.com



Хэллоуин 2023 / Фото "Факты"