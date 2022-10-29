С тыквами, паутиной и привидениями: самые оригинальные идеи маникюра к Геловину

Геловин в Европе и США имеет невиданные масштабы, в противоположность Украине, которая начала отмечать жуткую ночь всего несколько лет назад. Хотя этот праздник в основном маркетинговый характер, предлагаем вам несколько идей маникюра, который может понравиться.

Осень всегда была временами уютных вечеров, мелодрам и какао, теплых пледов и объятий. В этом году в Украине осень совсем не такая, как прежде, однако если вы ищете какие-либо напоминания о жизни до войны, предлагаем вам интересные идеи с маникюром. Некоторые из них можно сделать не только в праздник Геловина-2022, но и просто под осеннюю тематику, где обычно преобладают коричневые, оливковые и вишневые цвета.

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Такие дизайны подойдут как на длинные "миндальные" ногти, так и на короткие "квадратные". Больше всего идей можно почерпнуть из фотографий зарубежных мастеров, которые ответственно подходят к гэловинской ночи, поэтому вдохновляйтесь фотографиями и подбирайте свой вариант для души.

Маникюр на Хэллоуин-2022 на длинные ногти

Манікюр на Геловін-2022 на короткі нігті