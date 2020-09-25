Любители комиксов Marvel в ожидании новинки кино: в Голливуде сняли сериал под названием "Хелстром" (Helstrom). Сейчас в сети опубликовали первые жуткие кадры новой ленты и трейлер, которые привлекли внимание зрителей.

По официальным данным, сериал будет состоять из 10 эпизодов и выйдет на стриминговий платформе Hulu. Ожидается, что премьера "Хелстрома" пройдет 16 октября 2020 года.

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Сюжет нового сериала авторы проекта позаимствовали из комиксов Marvel, поэтому зрители увидят зрелищный экшн с фантастической историей. Главные герои "Хелстрома" – дети мощного серийного убийцы и безумной женщины. У Дэймона и Анны Хелстром сверхъестественные способности, которые они пытаются самостоятельно изучить.

Когда дети вырастают, они находят себе работу для прикрытия. И в свободное время они выслеживают и уничтожают "худших представителей человечества". Но визит к безумной и могущественной матери изменит будни главных героев. Почему Дэймона и Анну напугает увиденное – зрители узнают уже в октябре 2020 года.

Смотрите трейлер к сериалу "Хелстром": видео

Сейчас в сети появилось несколько официальных кадров, на которых появились главные актеры сериала "Хелстром". В ленте роли получили:

Том Остин – Дэймон Хелстром, работает профессором этики и пытается спасти своих близких

Сидни Леммон – Анна Хелстром, руководит аукционом, убивает тех, кто вредит другим

Элизабет Марвел – Виктория Хелстром, мама главных героев

Ариана Герра – агент, которая помогает главным героям



Сериал "Хелстром" / Фото Hulu



Главные герои сериала "Хелстром" / Фото Hulu



Сериал "Хелстром" выйдет в прокат в октябре / Фото Hulu