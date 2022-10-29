Геловин в Украине 2022: традиции устрашающего праздника или упоминание всех святых

Ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают Хэллоуин. В Западной Европе и США этот праздник пользуется большой популярностью, а в Украину он пришел довольно недавно. В этот день обычно дети переодеваются в разные страшные костюмы и ходят по домам, прося сладости.

Название праздника происходит совсем не от "hell" ("ад"). Halloween – это сокращение фразы по английскому языку "All hallows ween", что в переводе означает "под вечер всех святых" . Хотя тенденцию отмечать Геловин перебрали украинцы, однако у многих оно вызывает неоднозначные эмоции, отмечает 24 канал.

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История и значение Геловина

Гэловин начал отмечать около 2000 лет назад. Его положили начало не американцы, как многие считают, а кельтские племена, обитавшие на территории нынешней Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Франции. В ночь на 1 ноября они чествовали «бога Мертвых», который согласно легенде решал, куда должны попасть человеческие души после смерти.

Также у них существовал древний языческий праздник "Самайн", что в переводе означает "последний месяц осени". Этот праздник знаменовал окончание летнего времени года и начало темного, зимнего времени года. Кельты верили, что нечисть в эту ночь активизирует все свои силы. И для того, чтобы увести от себя злых духов и быть незамеченными, они наряжались в страшные костюмы и вырезали разные гримасы на тыкве.

Геловин 2022: традиции в Украине и стоит ли праздновать / Фото Canva

В период Средневековья 1 ноября церковь начала отмечать "День Всех Святых", чествуя тех святых, которые не имели "именных дней" в религиозном календаре в течение года. Церковь не случайно выбрала такую дату, так она пыталась покончить с языческими традициями и ритуалами.

Однако в народе этот день все так же символизирует переход между двумя мирами. Именно поэтому люди по всему миру наряжаются в костюмы мифических существ: ведьм, вампиров, привидений и зажигают огни, пытаясь отпугнуть нечистую силу. А вот обычай делать фонари из тыквы зародился именно в Америке, потому что древние кельты в своих обрядах использовали только фонари из репы.

Традиции празднования Геловина в Украине

Хотя празднование Геловина активно завоевывает весь мир, в нашей стране к этому событию относятся с осмотрительностью. По традиции, 1 ноября украинцы посвящают памяти умерших родных. В это время люди посещают храмы, зажигают свечи и молятся об упокоении тех близких, которые уже отошли в вечность. Также идут на кладбище, где проходят поминальные службы, а священники ходят к могилам и обрызгивают водой.

Геловин – это в основном о маркетинге, ведь недаром он является вторым праздником по финансовому показателю в США. Ведь страх – это то, что умело и продуманно используют маркетологи в своей рекламе.

Как празднуют Хэллоуин в Украине / Фото Pexels

Поскольку Геловин у нас приходится на осеннее время года, то часто украинцы выпекают разные пироги и сладости из яблок, тыквы, орехов и меда. Популярны яблоки, политые сиропом. Также готовят конфеты в форме черепов, привидений или тыквы, а еще делают «обезьяньи орешки», которые состоят из арахиса в кунжуте и из сгущенки.

В костюмах на Хэллоуин преобладают черные и оранжевые цвета, Заимствуй подростки и молодежь переодеваются в пугливые образы: привидения, скелета или летучей мыши. А вот поклонники уникальных карнавальных костюмов одеваются у телезвезд, персонажей из комиксов или фильмов ужасов.