7 лучших hair-трендов на весну 2023, как у Дженны Ортеги и Дуа Липы
Источник:Harper's Bazaar
Тенденции в прическах меняются не так быстро, как в макияже или маникюре. Впрочем, весной стали заметны главные тренды, которые будут актуальны до конца этого времени года.
На модных подиумах в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и других городах стали заметны актуальные и модные тенденции в прическах и стрижках, ставшие трендами весны 2023. Это возрождение стиля 2000-х и новый взгляд на классику – смотрите дальше все тенденции в hair- styles.
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Боб длиной до подбородка
Короткую стрижку уже повторили Гейли Бибер и Дженна Ортега. Это удобная стрижка, которую легко вложить и выглядит стильно.
Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма
Мокрые волосы
Стиль влажных волос – неповторимая классика. Чуть ли не все модели на подиуме показа Виктории Бекхэм имели именно такую укладку. Она может иметь изысканный или более обычный вид. Кстати, лучшее сочетание – влажные волосы и красная помада.
Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма
Пробор набок
Драматический и резкий пробор должен откинуть волосы на одну сторону, также они могут слегка свисать над лицом. Стилисты практикуют сочетание этого тренда с эффектом влажных волос. Не обязательно оставлять волосы распущенными: можно заплести косички.
Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма
Y2K
Стиль начала 2000-х снова в тренде. Это опять же проделали набок, челки и прически, которые недавно казались забавными и внушали ностальгию школьных дискотек.
Тренды причесок 2023 / Фото Vogue
Прически на выпускной
В тренды весны 2023 года попали прически, которые чаще всего можно увидеть на школьных выпускных. Это пышные и высокие пучки и челка на бок (по желанию).
Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма Дуа Липы
Связать все
В это время популярно не только собирать волосы в пучки или хвосты, но и косички. Здесь можно экспериментировать и делать свое: делать низкий хвост, добавлять ленты в косы, обматывать пучки нитями.
Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм
Изголовье
Этот тренд предполагает немного взлохмаченные, разрыхленные, немного приплюснутые к опущенной голове волосы. Это оригинальный способ подчеркнуть повседневную укладку и не стесняться естественности.