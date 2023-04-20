7 лучших hair-трендов на весну 2023, как у Дженны Ортеги и Дуа Липы

Тенденции в прическах меняются не так быстро, как в макияже или маникюре. Впрочем, весной стали заметны главные тренды, которые будут актуальны до конца этого времени года.

На модных подиумах в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и других городах стали заметны актуальные и модные тенденции в прическах и стрижках, ставшие трендами весны 2023. Это возрождение стиля 2000-х и новый взгляд на классику – смотрите дальше все тенденции в hair- styles.

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Боб длиной до подбородка

Короткую стрижку уже повторили Гейли Бибер и Дженна Ортега. Это удобная стрижка, которую легко вложить и выглядит стильно.



Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма

Мокрые волосы

Стиль влажных волос – неповторимая классика. Чуть ли не все модели на подиуме показа Виктории Бекхэм имели именно такую укладку. Она может иметь изысканный или более обычный вид. Кстати, лучшее сочетание – влажные волосы и красная помада.



Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма

Пробор набок

Драматический и резкий пробор должен откинуть волосы на одну сторону, также они могут слегка свисать над лицом. Стилисты практикуют сочетание этого тренда с эффектом влажных волос. Не обязательно оставлять волосы распущенными: можно заплести косички.



Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма

Y2K

Стиль начала 2000-х снова в тренде. Это опять же проделали набок, челки и прически, которые недавно казались забавными и внушали ностальгию школьных дискотек.



Тренды причесок 2023 / Фото Vogue

Прически на выпускной

В тренды весны 2023 года попали прически, которые чаще всего можно увидеть на школьных выпускных. Это пышные и высокие пучки и челка на бок (по желанию).



Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма Дуа Липы

Связать все

В это время популярно не только собирать волосы в пучки или хвосты, но и косички. Здесь можно экспериментировать и делать свое: делать низкий хвост, добавлять ленты в косы, обматывать пучки нитями.



Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм

Изголовье

Этот тренд предполагает немного взлохмаченные, разрыхленные, немного приплюснутые к опущенной голове волосы. Это оригинальный способ подчеркнуть повседневную укладку и не стесняться естественности.



Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма